男子偷窥饭店老板支付密码 累计给自己转账近6万元被抓

现在，大家已习惯使用支付宝或微信支付，您可得保护好支付密码。

现在，大家已习惯使用支付宝或微信支付，您可得保护好支付密码。最近，栾川一男子靠偷窥饭店老板的支付宝支付密码，累计给自己转账近6万元，因贪心露馅儿被抓。

5日上午，栾川县公安局巡特警大队接到辖区群众报警，称支付宝上少了3万元。值班民警王云龙得知，报警人宋先生开了一家饭店，平时顾客大多扫码付款，钱直接到了宋先生的支付宝或微信账户上。当日，宋先生发现支付宝上少了3万元，手机只有之前雇的帮厨许某使用过，怀疑是许某所为。

王云龙和同事调查发现，宋先生支付宝上的转账记录已被删除，通过技术手段恢复数据后证实，这笔钱被转到许某的支付宝账户上。很快，他们将许某抓获。经调查，去年10月，许某在宋先生的饭店打工。其间，许某发现宋先生常将手机放在吧台无人看管，其之前偷窥到宋先生的支付密码，便趁他不备，将他支付宝里的钱转到自己账户上，而后将转账记录删除。

王云龙说，许某头一次给自己转了3000元，尝到甜头后胆子越来越大，又多次给自己转账。事发头天晚上，许某来到饭店门口“偶遇”宋先生，后以借用手机打电话为由，将宋先生支付宝上的3万元转到自己账户上，加上之前的转账，累计转账5.8万元。

目前，许某已被刑事拘留，此案仍在进一步调查。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 陈喜民）