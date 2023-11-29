嵩县3岁男童走失 当地近百人组成搜救队连夜搜寻

昨日，记者从嵩县公安局得知一件事：一名3岁的男童走失，当地发动近百人连夜搜寻，最终在一个坑里找到孩子，所幸孩子并无大碍。

昨日，记者从嵩县公安局得知一件事：一名3岁的男童走失，当地发动近百人连夜搜寻，最终在一个坑里找到孩子，所幸孩子并无大碍。

10日20时许，嵩县公安局城关派出所接到辖区群众报警，称有一个男童走失，急需民警帮忙寻找。该所副所长贾岩磊和同事见到报警人赵先生得知，走失男童为其儿子乐乐(化名)，今年3岁。当日下午，乐乐出门玩耍，到了该吃晚饭时依然没回家，家人到处寻找未果，只好拨打110报警。

贾岩磊了解到，乐乐走失时身穿黑色上衣，抱着一只刚出生不久的小狗。民警调取村东头一村民家门口的监控视频发现，当日14时许，乐乐曾出现在监控视频里。“晚上气温直线下降，乐乐穿得单薄，年龄又小，生怕发生意外。”贾岩磊说，为尽快找到乐乐，附近的大坪派出所、闫庄派出所、陆浑派出所和何村派出所出动警力前来增援，当地救援队也携带搜救犬、无人机等加入搜救队伍，共计有近百人，连夜展开地毯式搜寻。

次日9时许，众人终于在一处田地里找到了乐乐。“地里有一个1米多深的土坑，乐乐抱着小狗蜷缩在坑里。”贾岩磊说，万幸的是，经检查乐乐只是受到惊吓，并无大碍。

孩子平安归来，赵先生及其家人向贾岩磊等人表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王云龙）