女子二次酒驾引发交通事故 驾驶证被吊销

昨日，记者从我市交警部门获悉，女子申某某二次酒驾，引发交通事故，交警部门依法对其进行了处罚。

昨日，记者从我市交警部门获悉，女子申某某二次酒驾，引发交通事故，交警部门依法对其进行了处罚。

日前，在老城区，申某某驾驶小型轿车沿承福门大街行驶至一路口时，与张某某驾驶的小型普通客车发生碰撞，导致两车不同程度受损，所幸无人员受伤。

交警到达现场后，发现申某某疑似酒后驾驶机动车，经现场酒精检测，结果为41.83mg/100ml。交警进一步详查，得知申某某曾于2019年11月因酒后驾驶机动车被伊川县交警部门查处，此次属于再次酒后驾驶。

交警调查认定，申某某再次酒后驾驶机动车，且未与前车保持必要的安全距离，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款、第四十三条之规定，负该起事故的全部责任。随后，交警依法对申某某作出处罚，吊销其驾驶证并行政拘留3日。

交警提醒，酒后驾驶机动车违法成本高——

●饮酒驾驶，驾驶证记12分并暂扣6个月、罚款1000元；醉酒驾驶，将被约束至酒醒、吊销驾驶证、5年内不得重新取得机动车驾驶证、追究刑事责任。

●1次饮酒后驾驶机动车，驾驶证记12分并暂扣6个月，罚款1000元至2000元；2次饮酒后驾驶机动车，吊销驾驶证，罚款1000元至2000元，拘留10日以下。

●饮酒后驾驶营运机动车，将被吊销驾驶证，罚款5000元，拘留15日以下，5年内不得重新取得驾驶证；醉酒驾驶营运机动车，将被吊销驾驶证、追究刑事责任、10年内不得重新取得驾驶证，重新取得驾驶证后不得驾驶营运机动车。

●饮酒、醉酒驾车发生重大交通事故并构成犯罪，将被吊销驾驶证、追究刑事责任、终身禁驾。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）