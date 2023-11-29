焦作小女孩不慎头部摔伤 洛阳城管及时相助

“人民城管为人民，危急时刻显担当。”日前，老城区城市管理局收到一面写着上述字样的锦旗，这面锦旗是一名焦作游客寄来的。
“人民城管为人民，危急时刻显担当。”日前，老城区城市管理局收到一面写着上述字样的锦旗，这面锦旗是一名焦作游客寄来的。
“人民城管为人民，危急时刻显担当。”日前，老城区城市管理局收到一面写着上述字样的锦旗，这面锦旗是一名焦作游客寄来的。
这事儿还得从十几天前说起。2023年12月31日，跨年夜，老城区城市管理局负责人带队进行市容秩序保障，当在洛邑古城周边巡查时，在九都路段发现一名小女孩不慎磕破了头。经了解，小女孩来自焦作，在看夜景时不慎摔倒，头部受伤、流血，其父母一时不知如何是好。
情况紧急，考虑到时值元旦假期，人多、车流量大，救护车到现场还需要一段时间，老城区城市管理局负责人立即安排城管执法车辆将小女孩送往就近医院，并全程陪同进行了相关检查和治疗，直到小女孩脱离危险，城管队员才放心离开。
“开开心心来旅游，没想到出了意外。特别感谢城管队员的及时相助。”小女孩的家人十分感激，并于近日寄来锦旗表达谢意。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 石智卫 文/图）
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