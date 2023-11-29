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洛阳市处非办：警惕生肖酒背后的投资风险
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.15 08:23

　　近日，一款龙年生肖酒非常火爆，并引发抢购。短短几天，这款酒的价格就像坐上了过山车，从每瓶最高时接近8000元跌至3000多元。市处非办提醒，警惕生肖酒背后的投资风险。

　　●案例

　　1月6日，某知名酒企推出一款龙年生肖酒，其中500毫升单瓶装零售指导价为每瓶2499元，375毫升两瓶装每盒指导价为3599元。由于采取了预售形式，1月7日，该酒企公示了500毫升单瓶装龙年生肖酒的申购结果。数据显示，共有超过850万人次参与申购，其中仅有19475人申购成功，成功率为0.2%。

　　由于成功申购的人较少，而具有购买意愿的人众多，导致该款白酒的市场价格一路飙升。至1月8日，原本零售指导价为每瓶2499元的白酒，在第三方平台标价近8000元，而且购买者络绎不绝。可好景不长，在短短5天后，这款被炒上天的龙年生肖酒价格在第三方平台接近“腰斩”：从最高时接近8000元跌至3000多元。一些投资者从第三方平台高价囤酒后，造成重大损失。

　　●分析

　　酒企正常发售的一款生肖酒，缘何受到投资者热捧，又在短时间内经历断崖式跌价？市处非办工作人员说，不排除一些投机者利用商品前期投放市场数量少、购买资格受限等因素，趁机炒作，将白酒价格蓄意提至天价。背后的原因，是前两年“白酒热”导致的市场惯性和投机氛围。随着实际发售后市场供给增加和需求萎靡，后续的投资者因为白酒的高溢价望而却步，同时对商品的价值进行理性、审慎的重新评估，最终无人后继接盘，导致价格迅速下跌。

　　●提醒

　　“投资者要谨记，‘酒喝不炒’这一原则。即便是具有收藏价值的稀缺商品，其溢价空间也应在合理范围。”市处非办工作人员提醒，要警惕这种脱离商品交易实质，盲目追求高额回报的投机投资行为，一旦价格泡沫破碎，将造成无可挽回的损失。（洛报融媒·洛阳网记者  孟山）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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