今日起 洛阳将出现持续雨雪天气

今日洛阳阴天转中到大雪，大部分地区有雾，偏东风3级左右，气温-4℃～1℃。 2024年洛阳的第一场雪要来了！冷空气开始发力，昨日下午，风有点儿大，天有点儿冷。 中央气象台预计，我国将迎来一次大范围雨雪天气过程，预计本周一至周四，甘肃、陕西、河南、山东等地局地有大雪或暴雪。大家需关注预警预报信息，出行注意交通安全。 市气象台根据最新的气象资料分析，受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，今日至19日，我市将出现持续雨雪天气。从15日起，最高气温较前期明显下降。受冷空气影响，19日、21日风力较大，大家请注意及时增添衣物。 最近几天天气预报 今日：阴天转中到大雪，大部分地区有雾，偏东风3级左右，气温-4℃～1℃。 明日：阴天有小雪，大部分地区有雾，偏东风2级～3级，气温-3℃～1℃。 17日(周三)：阴天转小雪或雨夹雪，气温-3℃～4℃。 18日(周四)：阴天有小到中雪或雨夹雪，气温0℃～2℃。 19日(周五)：阴天有小雪或零星小雪，东北风3级～4级，气温-1℃～1℃。 20日(周六)：阴天间多云，气温-2℃～4℃。 21日(周日)：多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-3℃～3℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）