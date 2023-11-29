中雪！大雪！洛阳将出现持续阴雨雪天气

冷空气开始发力。中央气象台预计，我国将迎来一次大范围雨雪天气过程，预计下周一至周四，甘肃、陕西、河南、山东等地局地有大雪或暴雪。气温下降明显，请注意及时增添衣物！

冷空气开始发力。中央气象台预计，我国将迎来一次大范围雨雪天气过程，预计下周一至周四，甘肃、陕西、河南、山东等地局地有大雪或暴雪。气温下降明显，请注意及时增添衣物！ 冷空气开始发力。中央气象台预计，我国将迎来一次大范围雨雪天气过程，预计下周一至周四，甘肃、陕西、河南、山东等地局地有大雪或暴雪。气温下降明显，请注意及时增添衣物！ 洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，15日至19日洛阳将出现持续阴雨雪天气，15日起最高气温较前期明显下降。受冷空气影响，19日、21日风力较大。 具体预报： 今天夜里：阴天，有雾霾。 15日(周一)：阴天转中到大雪，大部分地区有雾，偏东风3级左右，气温-4℃～1℃。 16日(周二)：阴天有小雪，大部分地区有雾，偏东风2～3级，气温-3℃～1℃。 17日(周三)：阴天转小雪或雨夹雪，气温-3℃～4℃。 18日(周四)：阴天有小到中雪或雨夹雪，气温0℃～2℃。 19日(周五)：阴天有小雪或零星小雪，东北风3～4级，气温-1℃～1℃。 20日(周六)：阴天间多云，气温-2℃～4℃。 21日(周日)：多云，西北风4级左右，阵风6～7级，气温-3℃～3℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）