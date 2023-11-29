总投资约2.3亿元！事关夏商文明考古研究中心建设

近日，洛阳市发展和改革委员会官网正式批复洛阳市文物局《关于夏商文明考古研究中心项目初步设计申请批复的函》。

近日，洛阳市发展和改革委员会官网正式批复洛阳市文物局《关于夏商文明考古研究中心项目初步设计申请批复的函》。

内容显示，原则同意东南大学建筑设计研究院有限公司编制的《夏商文明考古研究中心项目初步设计》。

批复中提到，夏商文明考古研究中心项目位于洛阳市偃师区翟镇境内，东侧为二里头夏都遗址博物馆、南侧为斟鄩大道、西侧为冉庄村、北侧为二里头遗址公园。项目总占地面积约78亩(含已建成游客服务中心、停车场等占地约55亩)，主要建设内容包括已建游客服务中心改建为夏商文化人才培训基地(研学基地)，新建科研中心、科技考古中心、考古标本整理室、标准化库房和信息中心等。工程概算总投资23316.66万元，建筑设计使用年限为100年。

在洛阳建设夏商文明考古研究中心，对提升二里头遗址在夏商文明研究领域的关键地位、汇聚国内外高水平文物考古力量、扩大洛阳文物考古影响力具有重要意义。当前，洛阳正打造高水平夏商文明考古科研平台，为推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 杨艺哿 文/图）