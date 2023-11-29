洛阳辖区高速公路恢复上站

14日9时，记者从洛阳高速交警支队获悉，此前因雾霾，洛阳辖区连霍高速、二广高速禁止所有车辆上站。截至14日09时19分，洛阳辖区所有高速及站口恢复正常通行。

14日9时，记者从洛阳高速交警支队获悉，此前因雾霾，洛阳辖区连霍高速、二广高速禁止所有车辆上站。截至14日09时19分，洛阳辖区所有高速及站口恢复正常通行。 14日9时，记者从洛阳高速交警支队获悉，此前因雾霾，洛阳辖区连霍高速、二广高速禁止所有车辆上站。截至14日09时19分，洛阳辖区所有高速及站口恢复正常通行。 洛阳高速交警提醒，大雾天气，请广大驾驶员及时关注路况信息，注意控速慢行，保持安全车距。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏）