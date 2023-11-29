栾川县300家民宿搭上快速发展“顺风车”

随着1月11日栾川县“百村千宿”旅游用品一站式体验中心正式运营暨栾川县民宿联盟成立，标志着栾川县民宿产业在设计、用品、金融、培训、行业组织等方面实现了全链条全产业发展，全县民宿产业迈上高质量发展新阶段。

随着1月11日栾川县“百村千宿”旅游用品一站式体验中心正式运营暨栾川县民宿联盟成立，标志着栾川县民宿产业在设计、用品、金融、培训、行业组织等方面实现了全链条全产业发展，全县民宿产业迈上高质量发展新阶段。

栾川县“百村千宿”一站式体验中心位于洛栾高速下站口庙子镇产业集聚区，由洛阳伏牛山文化旅游发展有限公司与栾川县国华物资有限公司共同实施，总投资1300万元，建筑7500平方米，包含有1600平方米的数字化共享布草洗涤中心、1500平方米的综合性旅游用品配送服务中心，打造出集酒店民宿规划设计、建筑施工、布草共享、软装采购、布草配送、耗材供应、洗涤配送、普惠金融、培训服务、活动展销为一体的综合性民宿产业服务体验场所。通过搭建多元化合作模式和一站式采购体验平台，降低了民宿主的资金成本、时间成本和运行成本，满足全县民宿产业蓬勃发展需求。

栾川县民宿联盟依托县民宿产业协会组建，集民宿设计、项目运营、配套服务、文化赋能等民宿产业相关人士共同组成的专业组织，在推进“伏牛山居”品牌建设、县域资源共享、民宿管理提升、民宿行业交流等方面发挥积极作用，助推民宿产业高品质发展。

近年来，栾川县认真贯彻落实“两山”理论，立足山区生态资源优势，积极抢抓风口产业，把民宿经济作为县域特色主导产业来抓，通过实施“百村千宿”行动计划，全县民宿产业从一花独秀到百花齐放，从“到此一宿”转为“深度体验”，产业规模不断发展壮大，已发展高端民宿271家，高端民宿集群7个，民宿客单价由350元提升至650元，年均入住率达70%以上，旅游旺季一房难求，直接带动8.6万群众参与民宿及相关产业，户均年均收入超过5万元，进一步打响“伏牛山居”民宿品牌，打造民宿发展新高地。去年6月29日，全省文旅文创发展大会走进栾川，百余名县委书记实地观摩民宿发展。2023年全县接待游客1505.14万人次，旅游综合收入105.79亿元，同比分别增长10.52%、8.52%，文旅产业已成为强县富民的支柱性产业。