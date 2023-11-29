送岗4300多个！洛阳今年首场招聘会吸引6000余人现场求职

13日上午，2024年洛阳市“就业援助月”专项招聘活动启动仪式在洛龙区泉舜广场举行，110余家企业现场送岗4300多个。据悉，这也是洛阳2024年的首场招聘会。

13日上午，2024年洛阳市“就业援助月”专项招聘活动启动仪式在洛龙区泉舜广场举行，110余家企业现场送岗4300多个。据悉，这也是洛阳2024年的首场招聘会。

110余家企业提供4300多个岗位

入职半年左右月薪可达1万元、技术型岗位可接受学徒和“小白”……鉴于多家企业给出的优越条件，9时许，招聘会现场人头攒动。记者了解到，110余家企业提供4300多个岗位，涉及机械制造、仓储采购、酒店管理、新媒体运营等。

“目前，自动化技术员岗位最缺人。”湄格科技(洛阳)有限公司招聘负责人告诉记者，该公司是一家制造电子专用材料的高科技加工企业，目前正为扩大经营规模储备人才，操作工、班长、检验员、自动化技术员、内外贸等5个类别共计需求20多人。

和湄格科技(洛阳)有限公司一样，多家企业“求贤若渴”，主动向求职者抛出“橄榄枝”。除现场招聘外，当天线上“直播带岗”活动同步进行，洛阳龙飞服饰有限公司(海澜集团)等十余家企业有关负责人走进直播间，通过线上互动“招贤纳士”，吸引26936人次围观。

主打“就业帮扶”， 1537人初步达成就业意向

“现在填好表格，下午你就可以去公司面试了。”在洛阳道熹机械有限公司招聘台前，有听力残疾的韩福(化名)现场就收到了面试邀请。

与以往招聘会不同的是，本次招聘会聚焦就业困难人员、城镇零就业家庭成员和登记失业残疾人员等重点就业群体。记者看到，活动现场专门设立了爱心企业招聘区，不仅有10余家爱心企业现场“送岗位”，还有洛阳市残疾人联合会工作人员现场“送政策”。如果现场没有看到合适的岗位，还可以填写洛阳市残疾人求职登记表，后续将继续为其推荐就业岗位。

洛阳市人力资源和公共就业服务中心相关负责人介绍，本次招聘会共吸引6147人现场求职， 1537人初步达成就业意向。

各级招聘会持续开展至1月31日

据悉，2024年洛阳市“就业援助月”专项招聘活动以“就业帮扶 真情相助”为主题，由各级人力资源和社会保障局、残疾人联合会联合主办，全市活动将持续至1月31日。

如果您错过了本场现场招聘活动，也可关注各县区开展的现场招聘活动。同时，登录“洛阳就业网”和“洛阳人才网”，足不出户即可参与持续开展的“洛阳市2024年就业援助月网络招聘会”。

就业是民生之本，也是民生改善的“温度计”。洛阳市人力资源和社会保障局负责人介绍，去年洛阳实现城镇新增就业9.72万人，共举办线上线下招聘活动417场，提供就业岗位45.9万个，新增农村劳动力转移就业4万人，就业工作取得显著成效。今年，人社部门将持续实施“就业援助月”“春风行动”“百日千万招聘专项行动”“金秋招聘月”等一系列专项招聘活动，进一步强化稳岗就业各项措施，扎实做好高校毕业生、退役军人和残疾人等重点群体就业工作。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王磊 秦梦鸽 文/图）