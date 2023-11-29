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最新批复！事关夏商文明考古研究中心项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市发展和改革委员会网站 2024.01.13 11:38

　　昨日，洛阳市发展和改革委员会网站发布《关于夏商文明考古研究中心项目初步设计的批复》，内容如下：

关于夏商文明考古研究中心项目初步设计的批复

洛阳市文物局：

　　你单位《关于夏商文明考古研究中心项目初步设计申请批复的函》(洛文物〔2024〕7号)及有关材料收悉。经研究，批复如下：

　　一、原则同意东南大学建筑设计研究院有限公司编制的《夏商文明考古研究中心项目初步设计》。项目代码：2303-410300-04-01-733025。

　　二、主要建设内容及规模。该项目位于洛阳市偃师区翟镇境内，东侧为二里头夏都遗址博物馆、南侧为斟鄩大道、西侧为冉庄村、北侧为二里头遗址公园。项目总占地面积约78亩(含已建成游客服务中心、停车场等占地约55亩)，主要建设内容包括已建游客服务中心改建为夏商文化人才培训基地(研学基地)，新建科研中心、科技考古中心、考古标本整理室、标准化库房和信息中心等。

　　三、主要技术标准。建筑设计使用年限为100年；结构安全等级为一级；防火等级为一级；抗震设防类别为重点设防类(乙类)。

　　四、原则同意该项目总平面布置、建筑、结构、给排水、暖通、电气等设计方案。

　　五、工程概算总投资23316.66万元。

　　六、有关要求。要抓紧开展施工图优化设计工作。建设期间严格按照国家有关规定，健全管理制度，做好项目概算控制，保证工程质量和安全。符合相关规定确需增加投资的，应提出调整方案及资金来源，并按规定程序报批。

2024年元月6日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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