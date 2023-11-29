冷空气来袭 雨雪天气即将“上线”

今日晴天到多云，有轻度到中度霾，偏南风2级～3级，气温1℃～12℃。

冷空气来袭，名副其实的三九天即将“上线”。

昨日下午，市气象局发布重要天气报告，受西南暖湿气流和较强冷空气的共同影响，15日至18日，我市将出现持续雨雪天气。

预计15日下午到夜里，小雨或雨夹雪转小到中雪，高海拔山区有中到大雪。16日至18日，阴天有小雨或雨夹雪，18日下午到夜里，雨夹雪转大雪。过程累计降水量8毫米到15毫米，积雪深度在5厘米左右，山区在10厘米左右。受较强冷空气影响，明日，全市偏北风3级到4级，阵风6级到7级。从15日起，最高气温较前期明显下降。预计16日、19日，最高气温0℃到2℃。过程最低气温出现在20日早晨，全市-6℃到-4℃，山区-8℃到-6℃。

最近几天天气预报

今日：晴天到多云，有轻度到中度霾，偏南风2级～3级，气温1℃～12℃。

明日：多云间晴天，偏北风3级～4级，阵风6级～7级，气温0℃～9℃。

15日(周一)：多云转阴天，下午到夜里小雨或雨夹雪转小到中雪，高海拔山区有中到大雪，气温-3℃～4℃。

16日(周二)：阴天有小雨雪，气温-1℃～1℃。

17日(周三)：阴天有小雨或雨夹雪，气温-3℃～5℃。

18日(周四)：小雨或雨夹雪转大雪，东北风3级～4级，气温0℃～4℃。

19日(周五)：零星小雪转阴天，偏北风3级～4级，气温-2℃～1℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）