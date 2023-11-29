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百岁车轮：碾过悠悠岁月 见证家族变迁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.13 09:47
周女士和她保存的马车车轮

　　在古装剧中，经常能看到那种带车篷的马车，又大又重的车轮令人印象深刻。市民周女士家里，也有两个充满年代感的马车车轮，是祖辈留下来的，已有上百年历史。“百岁”车轮，不仅见证了家族变迁，也承载着她的童年回忆。10日，记者来到周女士家里一探究竟。

　　家里保存的两个车轮已有上百年历史

　　周女士今年68岁，家在老城区。10日上午，记者在其家里见到了这两个马车车轮，车轮直径约1.5米，整体为木制，有18根粗壮的辐条，轮圈用铁皮箍着，部分铁皮生锈翘起，充满年代感，记者试着抬了一下，车轮纹丝不动。“一个车轮得有上百斤重，单人轻易抬不起来。”周女士笑着说，这两个车轮有上百年历史了，是祖辈留下来的。

轮圈箍着铁皮

　　周女士的老家在“东乡”，即现在的瀍河区白马寺镇大里王村。她听父亲等老一辈人讲，她家祖上很富裕，住着四合院，前后有炮楼，家里还雇有长工。她家经济条件好，跟她的奶奶有很大关系。“我奶奶是一位乡村医生，主要看妇科病和给人接生。”周女士说，她的奶奶经常出门，家里备有马车，马车由3匹骡子来拉。那时交通工具很少，普通百姓出门多靠走路，能骑上骡子算是条件相当不错了，有马车的人家更是凤毛麟角。

　　周女士的奶奶生活在动乱年代，“刀客”(土匪)横行。她家是大户人家，自然引起了“刀客”的注意。“刀客”扮成患者，让她的奶奶去看病，结果人被“刀客”绑架到今孟津区朝阳镇。她说，奶奶被困在一处下沉式的窑洞里，家人准备了两麻袋大洋赎人，还跟着一支扛枪的队伍，结果到了地方，被当地村民误以为跟“刀客”是一伙的，村民点燃麦秸垛推到窑洞里，她的奶奶没能逃出来。她的奶奶去世后，她家开始衰落，那辆马车也很少再用。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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