涧西区同乐寨社区：义卖作品送福利 社区激活“内循环”

近日，涧西区同乐寨社区51名80岁以上的老人收到了一份“特殊礼物”——社区以全体居民的名义送出的暖手宝。购买暖手宝的费用，是社区自乐组织“采泥堂”艺术社义卖陶艺作品得来的。
近日，涧西区同乐寨社区51名80岁以上的老人收到了一份“特殊礼物”——社区以全体居民的名义送出的暖手宝。购买暖手宝的费用，是社区自乐组织“采泥堂”艺术社义卖陶艺作品得来的。
近日，涧西区同乐寨社区51名80岁以上的老人收到了一份“特殊礼物”——社区以全体居民的名义送出的暖手宝。购买暖手宝的费用，是社区自乐组织“采泥堂”艺术社义卖陶艺作品得来的。
“采泥堂”艺术社共有8名志愿者，其中既有残疾人，又有60岁以上的老人。他们在社区工作人员及社区“能人”的带领下，学习陶艺，目前已创作数十件精美的陶艺作品。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 索万青 摄影报道）
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