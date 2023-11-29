期待更多“新门”打开老百姓的心门

“那天热闹得像过年一样！”最近，在涧西区重庆路街道重庆路二社区3号南街坊3-34小区，崭新的人脸识别大门安装到位，结束了小区长期以来没有“像样大门”的历史，录入住户信息那天，现场的每一个人都喜笑颜开，这份“简单的满足”令人动容、感慨。

“那天热闹得像过年一样！”最近，在涧西区重庆路街道重庆路二社区3号南街坊3-34小区，崭新的人脸识别大门安装到位，结束了小区长期以来没有“像样大门”的历史，录入住户信息那天，现场的每一个人都喜笑颜开，这份“简单的满足”令人动容、感慨。

安装一扇大门，就让社区“热闹得像过年一样”，对比有些地方动辄花费百万元却仍难让居民满意，似乎这些掌声来得不算难？细心审视就能发现，这可不简单！该小区这次安装大门，从前期入户走访、民主协商会，把居民的操心事、烦心事、揪心事了解清楚，拟订“需求清单”，到整合党员、“能人”志愿者、共建单位等辖区资源“认领”居民诉求，破解资金难题，再到召开恳谈会，共同协商敲定实施方案。瞄准居民需求、居民全程参与、成果居民共享、赢得居民认可，可以说是用一扇“新门”打开了老百姓的心门。

事实上，老百姓的需求很具体，也很实际，一件“小事”就能得到大家的鼓掌认同。“难”的是像3-34小区这样，跟居民多商量、让居民多监督、引导居民多参与，把工作干到点子上、干到老百姓的心坎儿里。就拿老旧小区改造来说，“改什么、怎么改”这些问题，要更多尊重居民意愿、倾听不同声音，而不是怕麻烦、怕“人多口杂”，社区“一拍脑袋想当然、自作主张瞎折腾”，导致花了大价钱、下了大功夫，成效出不来、老百姓不认可，最终把好事没办好。

“我们的目标很宏伟，也很朴素，归根到底就是让老百姓过上更好的日子。”这个“更好的日子”，是要通过一桩桩、一件件具体事来让老百姓感知的。及时了解老百姓的所需所盼、所忧所怨，始终把“百姓呼声”当作“行动指南”，期待更多像3-34小区“新门”这样“能用双手去碰触”的实在事，带给老百姓“稳稳的幸福”！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）