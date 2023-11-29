居民“微心愿”：希望安装一扇大门 社区：安排！

涧西区重庆路街道重庆路二社区3号南街坊3-34小区的84户居民，在2024年迎来了小区“智能化”时代。

居民在小区门口进行人脸识别

涧西区重庆路街道重庆路二社区3号南街坊3-34小区的84户居民，在2024年迎来了小区“智能化”时代。

昨日上午，居民任新周走到小区大门前，面向摄像头，嘀的一声，人脸识别成功，门挡开启。“十几年了，小区连个大门都没有，这回一步到位了，真方便！”任新周连声感叹，笑着快步走过大门。

3-34小区建于2006年，共有两栋楼。由于种种原因，这里一直没有像样的大门，常年使用的铁皮围挡将其与外界隔开。“时间长了，大家的怨言越积越多。”重二社区相关负责人说，由于该小区尚未列入老旧小区改造计划，所以无法通过统一硬件提升的形式安装大门。

转机出现在2023年年底。2023年12月初，重二社区创新惠民服务模式，通过建立居民“需求清单”，实现服务“零距离”。这是一项以满足群众需求为出发点的长期活动，居民将“微心愿”写在邻里中心的黑板上，可以是个人求助，也可以是群体诉求。之后，由社区鼓励和发动党员、“能人”志愿者或者辖区共建单位进行“认领”，通过整合辖区资源，解决居民的实际问题。

这次，3-34小区的居民们将“希望安装一扇大门”的诉求写在了黑板上。经过多方沟通，重二社区共建单位之一、涧西移动武汉路分局“认领”了该诉求。2023年12月中旬，社区工作人员在小区里召开了两次恳谈会，现场征求居民们的意见，通过三方协商敲定了实施方案，并决定直接安装智能化的人脸识别大门，让居民们住得更安心。为了加快“微心愿”实现的进度，重二社区辖区的红色物业佳信物业还主动承担了帮忙调试系统等方面的工作。

“去年12月底大门安装到位后，我们组织大伙儿统一录入信息，那天热闹得像过年一样。”重二社区相关负责人说，从认领“微心愿”到大门安装完毕，一共不到20天。今后，他们将围绕主题教育和“五星”支部创建工作，积极构建以社区党组织为核心、共建单位为依托、党员干部为抓手的服务体系，通过入户走访、民主协商会等形式，继续征集居民心愿，推出更多惠民生、暖民心的举措，为居民提供更优质的服务，让社区治理更有质感，邻里党建更有“温度”。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李亚娟 李雯 文/图）