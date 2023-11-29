“我和晚报结缘30年，有很多掏心的话要说。”9日，在位于洛龙区古城街道龙祥A区的家中，72岁的王书敏回忆了他和晚报的故事。

王书敏展示晚报编辑部送的礼物

读者小档案

●姓名：王书敏

●年龄：72岁

●订报时间：30年

●读报感悟：我喜欢读晚报，早上第一件事就是取报纸、读报纸。虽然年过古稀，但爱晚报、写稿子的初心未改！

“我和晚报结缘30年，有很多掏心的话要说。”9日，在位于洛龙区古城街道龙祥A区的家中，72岁的王书敏回忆了他和晚报的故事。

痴迷新闻，他不仅是老读者，还是资深通讯员

在洛阳日报社，许多记者和编辑都知道王书敏，因为他热爱新闻、痴迷新闻，积极向记者提供新闻线索，还向晚报副刊投稿，有许多新闻作品和文学作品见诸报端。

早在2015年7月29日，王书敏曾陪记者一起探访明代良相刘健神道碑(碑文为“大明太师刘文靖公神道”)，该碑在瀍河区唐寺门村，紧临大福先寺。当时正值暑期，赤日炎炎，王书敏热得满身大汗，却兴致很高。

9日上午，记者应邀来到王书敏家中，老友相见，分外开心。

“《洛阳晚报》迎来创刊30周年，我非常高兴。”王书敏说。

1994年晚报创刊，王书敏就开始阅读晚报、尝试给晚报投稿。30年来，他基本上每年都要给晚报投稿，也经常有稿件见报，是晚报的资深通讯员。

王书敏是洛龙区古城乡陈李寨村(现古城街道龙祥A区)人，小学毕业后在家务农。

“我虽然学历不高，但是痴迷新闻，总想把身边的新鲜事、好人好事写出来，分享给大家。”王书敏说，刚开始学习写作，他就照葫芦画瓢，读书看报时，把一些精彩的语句和词汇记下来。

有一次，王书敏去地里干农活儿，半路碰上了个新鲜事，掉头就回家写作。妻子魏月玲责怪他“不务正业”，他把妻子的话当耳旁风，写完稿件还要念给妻子听。

后来，魏月玲慢慢理解了丈夫对新闻的痴迷，也释然了。“他喜欢新闻也是一件正经事，家里的农活儿我一个人能应付，孩子们的学习、成长我多用心就行了。”她笑着说。