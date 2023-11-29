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诚信老人替子还债 晚报报道引发爱心如潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.13 09:50
2020年12月21日晚报相关报道(版面截图)

　　64岁的杨长法是嵩县田湖镇卸甲沟村的普通农民，他替子还债的诚信事迹多次被晚报报道。为了还给儿子治病欠下的外债，杨长法夏天卖西瓜、冬天漏粉条。晚报的持续关注，让他得到了读者的支持和社会各界的援助。

　　老人替子还债 18万元外债已还了10万元

　　“我今年漏了1000多斤粉条，销路不畅，大部分还没有卖掉。”近日，杨长法告诉记者，让他欣慰的是，他和老伴儿省吃俭用，给儿子治病欠下的18万元外债已还了10万元。

　　杨长法和老伴儿到了安享晚年的年龄，仍要奔波劳碌，这是因为他的家庭遭遇了很大不幸。他的儿子在饭店干活儿时突发脑出血，住进重症监护室一个半月，虽然命保住了，却成了植物人。

　　“2018年12月6号，晚上9点。”关于儿子发病当晚的事，杨长法记得非常清楚。他说，儿子当晚被紧急送到洛阳一家三甲医院，在重症监护室治疗一个半月后，转回嵩县当地医院。

　　“儿子生病后，医生们都劝我放弃，说他可能这辈子都醒不过来，但是我不信。”杨长法说，在嵩县当地医院治疗一段时间后，他和老伴儿把儿子带回家，俩人自学护理知识，没日没夜地一边照顾儿子，一边想办法挣钱。

　　为给儿子治病，杨长法到处借钱，当时家里刚漏了1500斤粉条，值1万多元，但粉条在农村几乎家家都有，在当地很难卖出去。困难之际，他经人介绍认识了白英平。

　　白英平是洛阳“与爱同行”爱心公益联盟的发起人，常年做助农公益活动，接到杨长法的求助后，她当天就赶到嵩县核实情况，随即开始帮杨长法卖粉条。

　　白英平把杨长法的遭遇发到微信群和朋友圈，并联系车辆把粉条拉到市区。爱心如潮水般涌来，1500斤粉条很快就卖完了，白英平第一时间把钱转给杨长法，解了他的燃眉之急。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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