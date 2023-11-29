一刻钟便民生活圈 让居民感受“家门口的幸福”

“下楼就能改衣服，院里还有粮油铺、小菜场，足不出院就能享受便利生活。”说起一刻钟便民生活圈，家住洛龙区关林街道石油社区的王云感慨地说。与王云一样，如今，我市越来越多的居民享受着“圈”内服务。

开栏语

近日，全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点名单公布，我市成功入选。日前，我市制订了《洛阳市一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》，通过丰富商业业态、壮大市场主体、强化运营管理等举措，加快一刻钟便民生活圈试点建设。今起开设《生活圈里的烟火气》栏目，聚焦我市一刻钟便民生活圈的新变化、新气象。

“下楼就能改衣服，院里还有粮油铺、小菜场，足不出院就能享受便利生活。”说起一刻钟便民生活圈，家住洛龙区关林街道石油社区的王云感慨地说。与王云一样，如今，我市越来越多的居民享受着“圈”内服务。

近日，在石油社区的一家粮油铺里，老板王德顺忙得不亦乐乎。店内立着一块简易公示牌，公示了各类粮食及食用油的价格。不到半个小时，就有十来位顾客进店购物、取货。王德顺说，小店的顾客都是该社区的居民，有些老人不方便来取货，他负责送货上门。小店还推出了“无人售卖”模式，该社区的居民可以自取所需的粮油，通过微信付账。

谈到一刻钟便民生活圈，石油社区居民李亮感触颇深：“社区内有体育公园，闲了可以跟老朋友切磋一下球技，玩累了中午还能到社区食堂吃饭，一刻钟便民生活圈让居民感受到了‘家门口的幸福’！”

便民超市里的助农专柜

这样的例子在洛阳还有很多。在西工区唐宫路街道洛玻社区唐四街坊，居民步行5分钟就可到达药店、洗衣店；步行8分钟范围内有农贸市场、银行网点、书店，居民买菜、办理银行业务等很方便；15分钟之内可步行到达大中型超市、健身房等，居民的购物需求及休闲、健身需求得以满足。

去年以来，我市结合邻里中心建设情况、城市提质工作和全市社区商业发展实际，制订了《洛阳市一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》，“圈”起了居民购物、医疗、餐饮、教育等方方面面的需求。

“缺什么补什么，是一刻钟便民生活圈的建设原则。”市商务局相关负责人说，想建好这个“圈”，就要问需于民：社区周边的生活配套设施是否齐全、居民需要的消费新业态是否延伸到家门口……各社区通过开座谈会或进行问卷调查等形式，了解居民的“需求清单”，按照“一圈一策”的原则建设一刻钟便民生活圈。

随着城市化进程不断推进和居民的生活方式逐渐转变，居民对生活便利化、服务一体化的需求越来越迫切。该负责人表示，下一步，我市将结合邻里中心建设情况、城市提质工作等，以社区为试点单元，构建便民生活圈、打造便民服务链。按照规划，到今年年底，我市将完成4个社区的试点建设任务；到2025年，一刻钟便民生活圈在城市区社区实现全覆盖。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 文/图)