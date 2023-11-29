国风实景故事主题乐园大唐萌宫正式开园

想不想让孩子来一场拯救大冒险？昨日，位于隋唐洛阳城天街东侧的国风实景故事主题园区大唐萌宫正式开园。

想不想让孩子来一场拯救大冒险？

昨日，位于隋唐洛阳城天街东侧的国风实景故事主题园区大唐萌宫正式开园。作为坐落于天街十二坊的文旅项目，该项目紧密结合隋唐元素，打造出一个二次元童话世界，以“诗词+科技”、实景沉浸式体验等方式，带领孩子们进入大唐萌宫的梦幻世界，一起沉浸式感受传统文化、现代科技的魅力。

主打隋唐风，主题乐园、研学、民宿、剧本杀业态齐全

走进位于洛龙区太仆寺街与坊西街交叉口的大唐萌宫，隋唐特色的建筑风格瞬间给人以穿越之感。

大唐萌宫总建筑面积约3000平方米，主要包括沉浸式主题乐园、儿童研学、剧本杀、主题民宿和文创产品研发等业态。开园当天，大唐萌宫研学中心、剧本杀中心以及配套的萌宫都城文化主题酒店同步开业。

在建筑风格上，大唐萌宫以隋唐洛阳城为空间构造背景，游客在这儿不仅能看到古色古香的客栈、书楼、中式园林造景，还能直观感受到许多具有洛阳特色的文化元素。

比如说，主题乐园中的萌宫天街、诗仙楼、决战之地北邙山牡丹谷，都在洛阳有相应的地点。在游玩过程中会有很多NPC出场，比如李白、白居易、杜甫等，他们在历史上都与洛阳有着千丝万缕联系。

“诗词+科技”，为孩子们打造沉浸式二次元世界

在体验式消费升级的背景下，依托当地文化、打造沉浸式旅游产品成为一种新趋势。大唐萌宫项目相关负责人介绍，主题乐园正是为孩子们打造的沉浸式二次元世界，是整个大唐萌宫项目的重头戏，适合3岁至15岁孩子体验。

该负责人介绍，大唐萌宫起源于原创故事《大唐萌宫》IP。大唐萌宫是由人间的诗词能量汇聚形成的一个二次元世界，拥有自己独立的时间纪元和社会架构，大唐萌宫内的一砖一瓦、一草一木都和诗词文化息息相关。

值得一提的是，为给孩子提供更好的沉浸式体验，主题乐园里塑造了大量的实景场景，有梦幻时空隧道、悬浮的屋顶、神秘的能量树等。乐园里还采用声光电技术氛围渲染、原创动漫影音IP植入及智能化实体互动装置等多种方式，真正让孩子实现全程沉浸式体验。

“我们鼓励家长放手，引导孩子自己全程在NPC的帮助下独立参与游戏过程，更好地以孩子的视角感受整个游戏过程。”该负责人介绍，通过参与拯救，孩子们不仅能学到很多传统文化知识，还可增添勇气与信心。

活动丰富多彩，一起来过二次元新年

在开园活动现场，大唐萌宫园区还发布了2024年春节期间主题活动。

活动以“穿越大唐萌宫之嗨二次元新年”为主题，分为团体研学和园区常规活动两种类型。其中，团体研学活动以穿越进大唐萌宫，与萌宫里的人物一起过年为主线，带大家感受“二次元”世界里的大唐萌宫如何过年。

除此之外，1月27日至2月25日(正月十六)，大唐萌宫园区内还会举办“二次元新年庙会”。届时，太白舞剑、萌宫诗谜、亲子挑战、投壶、捶丸、套圈、滚铁环等各类项目将精彩上演。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 郑雅静 张俊望）