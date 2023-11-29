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洛阳一人获省“见义勇为”模范荣誉称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.13 17:05

　　11日，记者从市文明办获悉，第九届河南省道德模范名单日前揭晓，我市伊川县神鹰救援队党支部书记、队长梁绪伟获“见义勇为”模范荣誉称号。

　　由省委宣传部、省文明办、省总工会等单位组织开展的第九届河南省道德模范评选表彰活动，经群众推荐、资格审核、组委会评审、媒体公示等严格规范的评选程序，对22名同志授予第九届河南省道德模范荣誉称号。

　　梁绪伟，生于1975年6月，现为伊川县神鹰救援队党支部书记、队长。自2016年成立救援队以来，梁绪伟先后参加大型救援16次，四川九寨沟地震、广西桂林特大洪灾、湖北十堰燃气爆炸事故、叙利亚地震灾害等救援现场，都有他挺身而出英勇救人的身影。

　　截至目前，梁绪伟已累计参加救援600多次，从灾难中挽救了100多人的生命。这些年，梁绪伟获得过中国优秀红十字志愿者、河南省最美职工志愿者、河南省防汛救灾优秀志愿者等荣誉。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 董玉婕 宋智恒）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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