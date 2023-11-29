洛阳市十大“师带徒”标兵出炉

近日，市总工会命名2023年度洛阳市十大“师带徒”标兵。

近日，市总工会命名2023年度洛阳市十大“师带徒”标兵。

此次命名的市十大“师带徒”标兵是中国一拖技术中心智控技术主管雷军，中信重工机械股份有限公司铆焊构件厂电三组班长党朝阳，河南柴油机重工有限责任公司总装厂部装工段班组长张晓峰，中国石油化工股份有限公司洛阳分公司首席技师居斌，国网洛阳供电公司变电检修中心班长宗克辉，中国空空导弹研究院首席技师赵晓明，洛阳中联水泥有限公司生产品质部部长甘德祥，中航锂电(洛阳)有限公司涂布工邢京龙，洛阳正骨医院(河南省骨科医院)副院长、临床中心主任郭珈宜，洛阳职业技术学院教师牛恒林。这十大“师带徒”标兵将分别获得1万元专项补助资金。

自2023年以来，全市各级工会组织深入开展产业工人队伍建设改革，充分发挥劳模工匠等高技能人才引领带动作用，大力开展“师带徒”和“匠”带兵行动，培养出了一大批有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的青年技能人才，为加快推进现代化洛阳建设提供了有力支撑。 （洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）