加大排查整改力度 消除自建房安全隐患

12日，副市长李新红带队调研自建房安全隐患排查整治工作。

12日，副市长李新红带队调研自建房安全隐患排查整治工作。

李新红先后前往西工区东下池社区，涧西区唐村社区、大营社区、白营社区，洛龙区贠庄社区，实地察看自建房建造结构、房屋性质等情况，详细了解自建房安全隐患排查整治工作进度。他强调，房屋安全事关人民群众生命财产安全和切身利益。要全面彻底排查，紧盯经营性自建房等重点，实施台账管理、压茬推进整治，分级分类做好房屋安全鉴定工作，确保风险隐患排查彻底、整改到位。要紧盯问题整改，坚持“一户一策”“一栋一策”，对排查发现的各类安全隐患，明确整治措施、严格整治时限，坚决防范既有房屋安全事故发生。要建立长效机制，健全自建房安全管理体系，落实常态化监管措施，完善部门联动机制，从根本上消除自建房安全隐患，确保人民群众生命财产安全。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹）