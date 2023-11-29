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洛阳召开2024年春节期间全市文旅活动安排及安全保障工作会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.13 08:54

　　12日，我市召开2024年春节期间全市文旅活动安排及安全保障工作会议。市委常委、宣传部部长徐超文参加并讲话。

　　会上，市文广旅局、市公安局、市商务局、市城管局、洛阳文旅集团等单位分别汇报主要文旅活动筹备、安全保障、城市氛围营造等工作推进情况。

　　徐超文强调，要提高认识，深入贯彻落实省委、市委部署，切实增强推动春节文旅市场持续繁荣的责任感、使命感和紧迫感，瞄准新文旅产业风口，抢抓春节契机，以文旅市场“开门红”助推洛阳经济社会高质量发展。要加强谋划，坚持统分结合，突出“穿越盛唐洛阳年”主题，围绕服务全市人民和吸引外地游客，引导基层举办丰富多彩的群众文化活动，整合利用特色文旅资源，创新融入非遗、餐饮、老字号等，打造“爆款”文旅产品，以文旅资源“活”起来带动文旅市场“火”起来。要细化落实，坚决守牢安全底线，做好分级分类应急预案，形成全城联动服务保障的工作机制，努力营造欢乐祥和、安全健康的节日氛围，以一系列“暖游客”措施，全方位展示洛阳“温度”，助推古都洛阳持续“出圈”，实现流量变“留量”，网红变“长红”。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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