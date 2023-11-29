12日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，以及省纪委监委、市委相关工作部署，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

12日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，以及省纪委监委、市委相关工作部署，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，全市各级纪检监察机关要深入学习领会中央纪委全会特别是习近平总书记重要讲话精神，带头用习近平总书记关于党的自我革命的重要思想武装头脑、统揽工作、淬炼自身，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展。要对照中央纪委全会部署的各项任务，结合省纪委监委工作安排和市委“三个统一”要求，把会议精神贯彻落实到纪检监察工作全过程各方面，以新担当新作为彰显新气象新面貌。要巩固拓展主题教育和队伍教育整顿成果，着力打造一支让党中央放心、让人民群众满意的纪检监察铁军。要融会贯通中央纪委全会、省纪委全会、市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，精心组织谋划，深化结合融合，科学周密组织，扎实有序推进十二届市纪委四次全会筹备工作。

会议集体学习了新修订的《中国共产党纪律处分条例》，强调要充分认识《条例》修订的重要意义，深入学习领会，认真贯彻运用，切实增强学习贯彻的主动性和自觉性。要始终坚持严的基调，聚焦隐形变异等“四风”突出问题，高标准做好新年度监督执纪执法各项工作，让铁纪“长牙”发威。要自觉做学习贯彻落实《条例》的表率，推动党的纪律真正转化为党员干部日常习惯和行为自觉，进一步营造风清气正的良好政治生态。

会议还研究了其他事项。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄）