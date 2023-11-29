乘风起势 奋进洛阳丨五大都城遗址篇：彩云长在有新天

五都荟洛，一眼千年。沿洛河密集分布的五大都城遗址，是洛阳独有的城市标签，更是河洛大地最具价值的宝贵文化遗产。如何让古老的文化遗产在新时代绽放新光彩？

二里头夏都遗址博物馆外景

“要着力打造五大都城遗址博物馆群。”

五都荟洛，一眼千年。沿洛河密集分布的五大都城遗址，是洛阳独有的城市标签，更是河洛大地最具价值的宝贵文化遗产。如何让古老的文化遗产在新时代绽放新光彩？

回望2023年，我市在加强文化遗产保护传承的基础上，有序推进以洛阳博物馆为龙头引领，五大都城遗址博物馆为亮点支撑，国有博物馆为主体、非国有博物馆为补充的五大都城遗址博物馆群建设，进一步重塑和强化洛阳古都形象，在推进文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌中展现洛阳担当。

洛阳博物馆展品

这一年，迎着“博物馆热”掀起的文旅新国潮，互动式展览、沉浸式研学、个性化文创等新业态、新产品不断涌现，文物的深度、历史的厚度、文明的广度，逐渐转化为特色馆藏的辨识度、各地游客的参与度及与日常生活的连接度。在洛阳，文化遗产与旅游产业的双向奔赴，正解锁文旅融合的无限可能！

让历史“说话” 再现文化遗产新光彩

汉魏故城遗址博物馆效果图

沿洛河向东，过白马寺不远，就是正在建设的汉魏故城遗址博物馆。远远望去，高台大殿初具雏形，大气庄严。作为我市打造五大都城遗址博物馆群的重要项目，该博物馆自2023年9月开工至今，主体已全面封顶，当前展陈大纲设计编撰工作正加紧推进。

按照计划，今年10月，汉魏故城遗址博物馆将建成开馆。届时，它将与汉魏洛阳故城国家考古遗址公园相辅相成，成为洛阳新的文化地标。市民、游客可登临博物馆环向观景平台，东瞰遗址内的铜驼街、太极殿，西眺白马寺、齐云塔，南望伊洛水、万安山，品读历史，感受古都魅力。

第四届世界古都论坛暨亚洲文化遗产保护行动青年论坛在洛举办

文化遗产延续着国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，更需要与时俱进、勇于创新。在五大都城遗址博物馆群建设中，我市始终坚持在保护中利用、在利用中传承，充分挖掘考古和历史研究成果，并赋予其新的时代内涵。随着项目推进，饱经沧桑、深埋于黄土之下的大遗址不再沉默，一段段城墙、一件件文物，让古今洛阳城在特定的时空碰撞出新的火花。

历史“开口说话”，讲述的是中华民族千年传承的“大故事”，打造的是推动本土文化“走出去”的“金名片”。在位于隋唐洛阳城中轴线上的定鼎门遗址博物馆，千年前的唐代路面上，脚印、车辙印、骆驼蹄印等历史印记清晰可辨。“驼铃声声，马蹄阵阵，东来西去之使者，往来不绝”的丝路盛景，仿佛就在眼前。结合隋唐洛阳城中轴线保护利用规划，我市依托定鼎门遗址博物馆，嵌入打造隋唐洛阳城遗址博物馆。不久的将来，这里将成为又一处讲述华夏历史、传播中华文明的重要阵地与窗口，再现盛世隋唐气象。

二里头夏都遗址博物馆文创产品展示

五大都城遗址博物馆群，为古都洛阳增加新的打开方式，也为文化传承写下鲜活注脚。结合夏商文明考古研究中心建设，二里头夏都遗址博物馆不断丰富展陈内容，让参观者在沉浸式体验中触摸“最早的中国”，感受“文明曙光”。根据偃师商城遗址保护规划修编的设计方案，偃师商城遗址博物馆已提出初步方案，建筑面积约2.5万平方米的场馆，将更加系统展示商代早期大型城址布局。东周王城遗址博物馆，将统筹利用周王城广场和周王城天子驾六博物馆地上地下空间，着力展现“周公营洛”对后期都城格局的深刻影响。

周王城天子驾六博物馆

保护与利用相得益彰，历史与现代融为一体。一座座博物馆，让洛阳厚重的历史文化不断焕发青春光彩，更彰显出千年古都应有的文化自信。