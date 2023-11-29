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洛阳78人！河南省2024年选调生通知发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳发布 2024.01.13 00:07
　　河南省选调优秀大学毕业生到基层工作信息平台12日发布《关于2024年选调应届优秀大学毕业生到基层工作的通知》，全省共计划选调1044人，普通类选调生900人，法检专项选调生144人。洛阳计划选调78人。

　　选调对象：2024年普通高等院校应届本科生、硕士生、博士生(定向培养、在职培养、委托培养和非全脱产学习的除外)。报考者必须是中共党员(含预备党员)，或报考学历学习期间担任过班级(含班级)以上学生干部且连续1年以上，或获得校级(含校级)以上奖励，或大学期间具有参军入伍经历。境外高校考生须为硕士以上毕业生，且本科阶段在国内高校就读。

　　符合条件的报考人员于2024年1月15日10:00至19日18:00登录河南省选调生报名网站(http://xds.jyt.henan.gov.cn/)、进入报名系统。报考人员最多可填报2个志愿。普通类选调生与法检专项选调生不能交叉报考；报考法检专项选调生的两个志愿应为同一系统。

　笔试时间为2024年3月2日，考点设在郑州市，具体时间、地点及有关要求以准考证为准。

　　普通类选调生名额分配及志愿代码表

　　法检专项选调生名额分配及志愿代码表

关于2024年选调应届优秀大学毕业生到基层工作的通知
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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