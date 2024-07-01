洛阳一地将举办焰火晚会

1月12日，洛阳市公共资源交易公共服务平台发布《偃师区2024年元宵节焰火晚会项目-竞争性磋商公告》。 1月12日，洛阳市公共资源交易公共服务平台发布《偃师区2024年元宵节焰火晚会项目-竞争性磋商公告》。具体内容如下： 偃师区2024年元宵节焰火晚会项目-竞争性磋商公告 项目概况：偃师区2024年元宵节焰火晚会项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站(61.168.99.35)获取招标文件，并于2024年01月25日09时30分(北京时间)前递交响应文件。 一、项目基本情况 1、项目编号：偃政采磋商-2024-7 2、项目名称：偃师区2024年元宵节焰火晚会项目 3、采购方式：竞争性磋商 4、预算金额：1,500,000.00元 最高限价：1500000元 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) (1)项目概况：本项目主要服务内容为2024年偃师区元宵焰火晚会，以元宵节特色元素组合，通过多层次、多角度烟花矩阵与偃师文化相结合对燃放地点高空进行焰火艺术设计和实施。 (2)服务周期：合同签订后按采购人要求完成备货、运输、保管等，并根据采购人要求在规定时间运至指定现场布场完成，具体燃放时间以采购人通知为准，使用完成后由成交供应商负责现场收尾及恢复，直至项目服务全部完成。 (3)质量要求：符合国家相关行业标准及采购人要求 6、合同履行期限：同服务周期 7、本项目是否接受联合体投标：否 8、是否接受进口产品：否 9、是否专门面向中小企业：否 二、申请人资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： (1)本项目支持中小微企业(监狱、残疾人福利性单位)。 (2)本项目执行支持采购节能环保产品，节约能源，保护环境，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 3.1、供应商提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺，包括： (一)具有独立承担民事责任的能力； (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (六)法律、行政法规规定的其他条件。 注：供应商在投标(响应)时，按照规定提供相关承诺函(格式详见采购文件)，无需提供上述证明材料；采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。 3.2、供应商须具有有效的营业执照或其他组织证明材料； 3.3、供应商须具有有效的大型焰火燃放作业甲级单位资质及烟花爆竹经营(批发)许可证； 3.4、拟派项目负责人须具有相关专业高级及以上技术职称(专业包括但不限于工艺美术、火炸药、化学工程、安全工程、电子工程、计算机类)； 3.5、本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消其响应资格。供应商应对资料的真实性合法性负责。 三、获取采购文件 1.时间：2024年01月15日至 2024年01月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59(北京时间，法定节假日除外。) 2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站(61.168.99.35) 3.方式：洛阳市公共资源交易中心网站(61.168.99.35)上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台(http://61.168.99.35/TPBidder)”进行用户注册，办理数字证书后下载招标(采购)文件。如投多个标段(包)，则应就所投每个标段(包)分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标(采购)文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册(供应商用)”。 4.售价：0元 四、响应文件提交 1.截止时间：2024年01月25日09时30分(北京时间) 2.地点：洛阳市公共资源交易中心网站(61.168.99.35)。获取招标(采购)文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标(响应)文件，在投标截止时间前，上传加密的投标(响应)文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。 五、响应文件开启 1.时间：2024年01月25日09时30分(北京时间) 2.地点：偃师区公共资源交易中心开标二室(偃师区首阳新区首阳大厦西北配楼公共资源交易中心二楼)。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标(响应)文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册(投标人)”。除电子投标(响应)文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省.洛阳市)》上发布，招标公告期限为三个工作日。 七、其他补充事宜 1、监管部门、联系人和联系方式： 监管部门：洛阳市偃师区财政局 监管部门联系人：穆先生 监管部门联系方式：0379-67716599 2、供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注相关网站获取相关澄清或变更等信息(如果有)。 3、采购人名称：洛阳商都城市投资控股集团有限公司，以此为准。 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 1.采购人信息 名称：偃师市商都城市投资控股集团有限公司 地址：偃师区华夏路35号 联系人：李富翔 联系方式：16637917675 2.采购代理机构信息(如有) 名称：中诚祥顺工程管理咨询有限公司 地址：河南省洛阳市洛龙区太康东路369号B-7幢2-101 联系人：黄女士 联系方式：0379-80857687 3.项目联系方式 项目联系人：黄女士 联系方式：0379-80857687 ⑥