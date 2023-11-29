洛阳64家医院被命名为河南省老年友善医疗机构

老年人去医院看病，不会用手机挂号、缴费怎么办？看病时，找不到科室怎么办？

老年人去医院看病，不会用手机挂号、缴费怎么办？看病时，找不到科室怎么办？

近日，有网友在洛阳网“百姓呼声”平台咨询，听说河南省老年友善医疗机构都可以提供“适老化”的服务，解决老年人的就医难题，想问一下我市二级以上医疗机构哪些被命名为河南省老年友善医疗机构？老年人在挂号、看病、缴费、住院护理等方面有哪些特殊举措？对于行动不便的老人，能否提供上门医护服务？

今日，记者从洛阳市卫健委获悉,目前，我市有64家二级以上医疗机构被命名为河南省老年友善医疗机构，其中包含2家省直管医疗机构。

针对老年人在挂号、看病、缴费、住院等方面有哪些特殊举措的问题，洛阳市卫健委老龄健康科科长周超表示，近年来，我市印发了《关于建立和完善老年患者就医绿色通道的通知》，持续改善老年患者就医体验。各级医疗机构聚焦老年人日常就医需求，持续优化老年友善服务和管理，对老年人施行免收普通门诊挂号费，并在就诊、化验、检查、交费、取药等方面提供优先服务。同时，设立便民服务站(志愿者服务站)，放置轮椅、老花镜、座椅等便民设备设施，采取“导医+志愿服务”相结合的模式为老年人提供贴心服务。

对于行动不便的老人，能否提供上门医护服务？

周超介绍，对于生活可自理或有专人照料的居家高龄老人，市卫健委创新开展了“洛医家”医养结合上门服务和家庭病床服务。

市民可通过“健康洛阳”微信公众号“洛医家”模块，选择就近的医疗机构，下单压疮护理、雾化吸入、更换引流袋、PICC置管换药等医护上门服务。

长期卧床、行动不便且符合7类家庭病床收治要求的老人，还可向具有开展家庭病床资质的社区卫生服务中心申请家庭病床。申请成功后，社区医务人员亲自上门查房、治疗、检查、护理。老人足不出户，在家就能享受到各项医疗服务，同样能享受医保报销政策。

据了解，2023年底，全市老年友善医疗机构综合占比达97.86%，已提前、超额完成国家和省定2025年应完成85%的目标。下一步，洛阳市卫健委将进一步统筹国家、省、市关于老龄健康的政策资源，一体推进老年健康服务优化提升，为老年人提供更加精细化、多层次、多样化的医疗服务。

64家医疗机构名称如下：

涧西区(9个)：

河南科技大学第一附属医院

洛阳市东方人民医院

洛阳五一一三博脑科医院

洛阳市周山医院

洛阳新里程医院

洛阳市第六人民医院

洛阳西城医院

洛阳河柴医院

洛阳景华医院

西工区(5个)：

洛阳市中心医院

河南科技大学第二附属医院

洛阳市中医院

洛阳白马医院

洛阳洛浦医院

洛龙区(4个)：

洛阳市妇幼保健院

省工人龙门疗养院

洛阳市第五人民医院

洛阳新区人民医院

老城区(2个)：

洛阳神州眼科医院

洛阳交通医院

瀍河区(7个)：

河南省洛阳正骨医院

洛阳市第一人民医院

洛阳市第三人民医院

河南省荣康医院

洛阳东都医院

洛阳启明医院

洛阳五三七医院

伊滨区(1个)：

洛阳诸葛思亲医院

偃师区(4个)：

洛阳市偃师人民医院

偃师区中医院

偃师区翟镇镇卫生院

偃师区妇幼保健院

孟津区(6个)：

洛阳市孟津人民医院

孟津区第二人民医院

孟津区中医院

孟津区吉利人民医院

洛阳石化医院

孟津区妇幼保健院

新安县(4个)：

新安县人民医院

新安县中医院

新安县第二人民医院

新安县铁门镇中心卫生院

宜阳县(5个)：

宜阳县人民医院

宜阳县中医院

宜阳县第二人民医院

宜阳县妇幼保健院

宜阳县城关镇卫生院(宜阳县第三人民医院)

洛宁县(3个)：

洛宁县人民医院

洛宁县中医院

洛宁县妇幼保健院

汝阳县(3个)：

汝阳县人民医院

汝阳县中医院

汝阳县妇幼保健院

伊川县(4个)：

伊川县人民医院

伊川县中医院

伊川县妇幼保健院

洛阳仁大医院

嵩县(4个)：

嵩县人民医院

嵩县中医院

嵩县妇幼保健计划生育服务中心

嵩县西关骨科医院

栾川县(3个)：

栾川县人民医院

栾川县中医院

栾川县妇幼保健院

此外，我市被命名为河南省老年友善基层医疗卫生机构的有212家，想要了解详细信息，可登陆洛阳市卫健委官网查阅。(洛报融媒·洛阳网记者 张晓丹 通讯员 周超)