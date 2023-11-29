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干干净净迎新春 洛阳全城“大扫除”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 18:13

　　12日上午，在瀍河区三川大道塔湾立交，工作人员正驾驶一辆墙面清洗车清洗高架两侧的隔音壁、防撞墙。辊刷过、污渍除，以新颜迎新春，洛阳全城正在进行“大扫除”。

　　记者从洛阳市环境卫生服务中心获悉，按照洛阳市城市管理局工作部署，为了以整洁靓丽、文明有序的城市形象迎接新春佳节，洛阳自元旦前夕开展环境卫生整治活动，将持续至2月26日。其中重点内容包括：

　　提高城市道路保洁水平。利用晴好天气全面开展环境卫生大扫除活动，深度清理卫生死角。重点对主次干道、商圈、农贸市场、火车站、客运站及医院周边进行彻底清理。节日期间提高人员上岗率，加大人工保洁力度，达到可视范围内不见垃圾的要求。对辖区所有道路路面、环卫设施以及道路附属设施进行彻底洗刷，达到见本色的标准。加大对夜间垃圾的收运力度，夜市、商超和繁华地段做到“商户不打烊、服务不终止”。

　　加强公厕保洁管理。各单位对辖区内公厕进行拉网式排查，及时修复损坏的设施设备。在做好日常保洁的基础上，注重公厕外部环境卫生。公厕管理员每天对公厕内部设施进行自查， 24小时开放公厕将安排专人巡回保洁，保证水、电使用畅通，各类设施正常运转。

　　做好生活垃圾清运工作。春节期间，预计生活垃圾量将大幅增加，环卫部门将合理调配清运车辆，增加清运频次，做到日产日清，确保生活垃圾不积存。

　　全力做好雨雪天气应急处置工作。做好雨雪冰冻等恶劣天气的应急值守，如遇雨雪降温天气，立即启动除冰雪应急预案，对辖区主要道路、易滑点实施不间断融雪，尽可能减少降雪对交通的影响，保障道路安全畅通。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王宪国 彭晓丹 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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