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持续阴雨雪天气！洛阳市气象局发布重要天气报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 18:13

　　刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，受西南暖湿气流和较强冷空气共同影响，15日至18日洛阳市将出现持续阴雨雪天气。

　　15日下午到夜里，小雨或雨夹雪转小到中雪，高海拔山区有中到大雪；16日至18日阴天有小雨或雨夹雪，18日下午到夜里雨夹雪转大雪。过程累计降水量8到15毫米，积雪深度5厘米左右，山区10厘米左右。受较强冷空气影响，14日全市偏北风3到4级，阵风6到7级；15日起最高气温较前期明显下降，预计16日、19日最高气温0到2℃；过程最低气温出现在20日早晨，全市-6℃到-4℃，山区-8℃到-6℃。

　　具体天气预报：

　　今天夜里：晴天间多云，有轻到中度霾。

　　13日(周六)：晴天到多云，有轻到中度霾，气温1～12℃。

　　14日(周日)：多云间晴天，偏北风3～4级，阵风6～7级，气温0～9℃。

　　15日(周一)：多云转阴天，下午到夜里小雨或雨夹雪转小到中雪，高海拔山区有中到大雪，气温-3～4℃。

　　16日(周二)：阴天有小雨雪，气温-1～1℃。

　　17日(周三)：阴天有小雨或雨夹雪，气温-3～5℃。

　　18日(周四)：小雨或雨夹雪转大雪，东北风3～4级，气温0～4℃。

　　19日(周五)：零星小雪转阴天，偏北风3～4级，气温-2～1℃。

　　影响与建议

　　1.持续阴雨雪天气将导致天然气、电力等能源消耗增加，建议做好煤、气、油等能源调度和储备计划。

　　2.雨雪天气易造成能见度降低、道路湿滑结冰，特别是山区、桥隧、连续长陡下坡等高风险路段，建议做好除冰融雪和路面巡查工作；大风、雨雪冰冻对索道、大型游乐设施、玻璃栈道等设施的运行造成安全风险，山岳型景区海拔高、气温低，需做好防寒保暖措施。

　　3.此次过程降温幅度大、温度低，公众室外活动需做好防寒保暖。同时注意室内通风，避免一氧化碳中毒等安全问题。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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