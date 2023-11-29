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牡丹彩色邮戳在洛阳启用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 17:24

　　12日上午，洛阳邮政牡丹邮政支局揭牌、牡丹彩色邮戳启用、2024年春节牡丹邮寄仪式举行。

　　牡丹是洛阳的地域符号和城市名片。为进一步擦亮城市“金名片”，贯彻落实洛阳市委“打造牡丹花都，建设北国花城”工作部署，洛阳市邮政分公司积极整合自身优质资源，全力赋能牡丹产业集群高质量提升，特将涧西区牡丹路邮政所更名为“牡丹邮政支局”，首次启用的牡丹彩色邮戳以“牡丹”命名，是中国邮政第一枚彩色牡丹邮戳，也是河南省第一枚彩色邮戳。

　　现场首次发行了牡丹邮政支局纪念封，众多邮迷赶到现场，在新春到来之际，向远方亲朋好友寄出一封盖有牡丹彩色邮戳的纪念封。

　　当日，由洛阳市林业局、洛阳市邮政分公司主办的2024年春节牡丹邮寄正式启动，来自全市各县区的二十余家牡丹产业商家参加发布会。搜索“邮家小院”抖音号，点击关注，打开“商品橱窗”，即可在线下单购买催花牡丹。

　　2024年春节前，洛阳邮政陆续开辟通达北京、上海、广州、深圳等二十几条专属线路，除黑龙江、吉林、辽宁、西藏、新疆外，其他省份均可寄达，且省外均采用航空运输方式，这些专线直发的运输方式避免了牡丹在运输过程中的舟车劳顿，确保能够以最快的速度、最佳的状态送达客户手中。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 陈肖晓 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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