燃气入户检查来了！涉及洛阳多个小区和村庄

12日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(以下简称洛阳新奥燃气)获悉，目前，该公司今年1月入户安检计划已出炉。
12日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(以下简称洛阳新奥燃气)获悉，目前，该公司今年1月入户安检计划已出炉。
12日，记者从洛阳新奥华油燃气有限公司(以下简称洛阳新奥燃气)获悉，目前，该公司今年1月入户安检计划已出炉。
按照工作安排，洛阳新奥燃气每年对已通气的居民用户，都会实行一次免费的入户安全检查，帮助用户及时排除燃气设施老化、漏气等安全隐患。
该公司郑重承诺：入户安检时，燃气公司工作人员穿带新奥标识的黄色(男)或蓝色(女)工装、出示工作证，采用专业仪器逐一检查灶具、热水器管道等燃气设施是否漏气，软管是否老化，是否存在安全隐患等问题，同时向用户讲解燃气安全知识。
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