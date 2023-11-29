12日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳新增30家市级企业技术中心，总数达到160家。
12日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳新增30家市级企业技术中心，总数达到160家。
12日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳新增30家市级企业技术中心，总数达到160家。
市级企业技术中心是市政府对技术创新能力强、创新业绩成效显著、具有重要示范和导向作用的企业技术中心予以的权威认定，是一个准入门槛高并极具含金量的资格认证。
按照《洛阳市企业技术中心认定管理办法》规定，市发改委、市科技局、市财政局、市税务局、洛阳海关等五部门联合组织开展了2023年市级企业技术中心(第16批)认定工作，最终确定海惠新材料、天久科技、炼化九源、莱特柜业等30家企业为洛阳第16批市级企业技术中心，涉及新能源、新材料等多个领域。至此，洛阳市市级企业技术中心总数达到160家。
“新增市级企业技术中心对我市围绕产业链部署创新链、提升产业创新能力、培育壮大战略性新兴产业具有重要意义。”洛阳市发改委相关负责人表示，下一步将深入贯彻落实创新驱动发展战略，加强企业技术中心的建设和管理，持续完善企业技术中心运行机制，助力企业在新产品、新技术、新工艺开发取得新成绩。
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