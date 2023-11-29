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@洛阳人：这个寒冬有您更温暖 无偿献血期待您参与
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:30

在献血屋内，热心市民参加无偿献血

　　进入冬季，我市街头献血人数减少。洛阳市中心血站呼吁广大市民踊跃参与无偿献血，捐献可以再生的血液，挽救不可重来的生命，用热血温暖寒冬。

　　现状：我市冬季献血人数减少

　　9日，记者在洛龙区牡丹大道与永泰街交叉口的新区献血屋看到，只有几名热心市民在捐献单采血小板。工作人员说，近期因为天气寒冷，导致献血人数减少。

　　市中心血站有关负责人介绍，进入秋冬季，呼吸道系统疾病高发，加上“断崖式”降温及雨雪天气，我市团体献血及街头献血人数减少。

　　为保障临床血液供应，市中心血站流动献血车深入偏远山区嵩县车村镇、栾川县陶湾镇连续工作10日，共有521位爱心人士捐献热血20.84万毫升。

　　“近期，市中心血站多措并举保障临床血液供应，但每天至少要有300人献血，才能满足我市临床用血需求。随着临床用血需求不断增加，亟待广大市民主动参与无偿献血，以保障血液供应充足。”该负责人说。

　　政策：无偿献血可享诸多福利

　　市中心血站有关负责人介绍，对于献血者本人来说，自献血之日起5年内，可免费享用献血量3倍的血量，自献血之日起5年后至终生，可免费享用献血量等量的血量；献血量累计满800毫升的，10年内免费享用所需血量，10年后至终生免费享用献血量3倍的血量；献血量累计满1000毫升及以上的，终生免费享用所需血量。

　　对于献血者的家庭成员来说，在临床用血时，按献血者的献血量等量免费用血。无偿献血者的家庭成员指献血者的配偶、双方父母、子女及其配偶。

　　用血费用的减免办理方式有以下三种——

　　●医疗机构直免。献血者及其家庭成员在我市二级以上医疗机构住院输血，出院时可在医院的结算窗口直接办理免费用血。

　　●在用血地或献血地血站报销。市中心血站免费用血办理地点：国花路11号市中心血站办公楼一楼血费报销处。电话：62319158。工作时间：周一至周五8:30-17:00。

　　●微信办理。献血者可关注“河南无偿献血”微信公众号，点击首页“用血减免”进入“河南省血费减免系统”，选择献血地血站名称，按照提示输入相关信息，输入完毕界面会显示已完成，提交材料即可。

　　数据：为4000余名患者减免临床用血费用超457万元

　　近期，国家卫健委等六部门联合印发《关于进一步做好无偿献血者激励奖励工作的通知》，其中明确指出鼓励实现献血者“血费减免一次都不跑”。

　　2023年，市中心血站通过多种渠道为4284名患者减免临床用血费用457.17万元，实现“用血服务不跑腿”，让无偿献血者及其亲属在临床用血时充分享受国家政策利好。其中，756名为献血者本人用血，总计享受减免金额129.88万元；3528名为献血者家庭成员用血，总计享受减免金额327.29万元。

　　2023年，我市享受用血减免金额超万元的患者有22人。

　　市中心血站还对接省内其他城市血站，实现献血者信息互联互通，提高异地减免比例。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冬 刘亚敏 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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