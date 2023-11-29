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哈尔滨太远去不了？冻梨在家也能做
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:33

　　近段时间，全国各地的游客涌向哈尔滨，不仅带火了东北的旅游业，也让东北的特色美食被更多人所知，冻梨就是其中之一。其实，对远在千里之外的洛阳人来说，不必赴东北，也能品尝到酸甜可口的冻梨。

　　冻梨为什么是黑色的

　　冻梨是我国东北地区的特色美食，它是将普通梨冻起来，使其表皮变得乌黑。记者采访了黑龙江籍的王女士，她告诉记者，从前东北人民为了在冬天也能吃到可口的水果，便将新鲜的水果冷冻，以便于保存。谁知经过这样一番处理，梨不仅表皮发生了显著变化，口感也变得别具一格。

　　冻梨的表皮为什么是黑色的？洛阳理工学院副教授、国家首批注册营养师张浩玉表示，这是因为冰冻破坏了细胞结构，在低温环境里，梨中的酚类聚合为多酚类物质。其中，多酚氧化酶在低温下活性比较高，它催化果实中的多酚类物质合成有色物质，从而使梨变成黑色。

　　冻梨口味似乎比原来的梨更甜。张浩玉表示，冰冻过程并不会使梨本身的含糖量发生明显变化，冻梨吃起来更甜可能是由于低温对味觉的刺激，让原有的甜味更突出了。

　　冻梨在家也可以制作

　　冻梨甜酸适口、汁水丰富，口感绵密。老家吉林的唐先生告诉记者，他吃的冻梨多是苹果梨做的。当然，其他品种的梨也能做成冻梨，可依个人喜好选择。

　　唐先生说，冬天的东北室外是一个天然的冰箱，制作冻梨的条件得天独厚。即使不在东北，也可以用自家冰箱制作冻梨。

　　可以买个头大一点、汁水丰富的梨，将梨洗净，擦干果皮上的水，然后将梨放入冰箱-18℃的冷冻室冷冻。冷冻一夜后，梨被冻得硬邦邦的，再将梨放到冰箱冷藏室缓慢化冻。反复冷冻、化冻数次，直到梨的表皮变黑，冻梨就做好了。

　　刚做好的冻梨应先放入凉水中缓慢化冻，梨变软就可以食用了。

　　冻梨的吃法也有讲究，汁水多是冻梨的一大特点。吃冻梨可以先在表面咬一个小口，吸食汁水，待汁水吸干后吃掉果肉。

　　脾胃虚弱者吃冻梨需谨慎

　　冻梨有哪些营养价值？老人和孩子吃冻梨需要注意什么？张浩玉表示，冷冻过程比较完整地保存了梨的营养价值，冻梨具有润肺止咳、清热解毒和降压美容等功效，燥热上火、口舌生疮或嗓子干痛的人可以尝试冻梨。

　　“冻梨并不适合所有人群。梨本身性凉，冻梨就更凉了，尤其是冬天，肠胃不好的人吃冻梨可能导致腹泻。老人和孩子的脾胃比较虚弱，吃冻梨前需要将它放在暖气片上温一温，温度在30℃到40℃就可以吃了。”张浩玉说。

　　张浩玉表示，冻梨不可贪食，普通人一次吃一个就可以了。一般来说，冻梨现冻现吃最好。如果冻梨吃起来有异味，就不能再吃了。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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