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洛阳市纪委监委：从严纠治“四风” 弘扬新风正气

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:36

孟津区纪检监察干部深入农业产业园了解惠农政策落实情况 吕晓鹏 摄

　　2023年，洛阳市各级纪检监察机关认真贯彻落实习近平总书记关于作风建设的重要论述、重要指示批示精神和党中央决策部署，紧盯“四风”新表现新动向，以钉钉子精神持之以恒落实中央八项规定精神，持续发力铲除不良作风滋生蔓延的土壤，推进作风建设向纵深发展，让求真务实、清正廉洁的新风正气在河洛大地不断充盈。

　　坚持严字当头 织密监督之网

　　“要毫不松懈纠治‘四风’，坚决防反弹回潮、隐形变异，对违反中央八项规定精神的问题一律严肃查处、绝不姑息，全力推进作风建设常态化长效化。”去年8月召开的全市党纪教育警示大会，对驰而不息加强作风建设提出明确要求。一年来，全市各级纪检监察机关紧盯元旦、春节、“五一”、端午、中秋、国庆等重要时间节点，采取“节前提醒教育、节中明察暗访、节后督促整改”模式，引导广大党员干部过节不忘廉洁、过节不忘责任，持续营造风清气正的节日氛围。

　　坚持提醒在前、教育在先。市县两级纪检监察机关通报违反中央八项规定精神典型问题117起，强化警示震慑，教育党员干部以案为鉴、警钟长鸣；发送廉洁提醒短信270万条，提醒广大党员干部筑牢廉洁自律思想防线。同时，我市督促各地各单位党委(党组)认真学习中央纪委国家监委和省、市纪委监委关于违反中央八项规定精神典型问题的通报，采用学习违纪违法典型案例及观看警示教育片、忏悔视频等方式开展警示教育，引导党员干部自觉增强纪律意识、规矩意识。洛龙区纪委监委将廉洁过节的纪律要求融入节日祝福，制作动画、短视频等在微信公众号、微信工作群展播，提醒党员干部廉洁过节。宜阳县纪委监委通过手机短信、县优化营商环境政务监督平台，向全县党员干部、规模以上企业负责人、个体工商户等群体推送廉洁提醒短信，打好廉洁过节“预防针”。

　　“您好，我们是区纪委监委监督检查组的，请您提供一下用餐开票记录。”前不久，老城区纪委监委组成监督检查组，针对违规公款吃喝、违规发放福利等问题开展明察暗访。聚焦节日期间易发多发问题，全市纪检监察机关充分运用“室组地”联动机制，发挥党风政风观测员作用，协调公安、市场监管等职能部门，采取全面排查、重点检查、交叉互查、突击暗访相结合的方式开展监督检查，深入整治违规公款吃喝、公车私用、以快递物流方式“隔空送礼”、收受电子红包等问题，坚决清除隐藏在人情往来背后的腐败，在坚守节点中筑牢中央八项规定堤坝。全市纪检监察机关共成立249个监督检查组，开展检查2136次，查处问题74起，批评教育帮助和处理96人。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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