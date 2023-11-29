孟津区一群文化志愿者把传统文化“玩”出新花样

近日，记者在孟津区麻屯镇文旅服务中心看到，这里的文化志愿者制作了十余件缩小版的汉服。他们把这些汉服“穿”在小型模特架上，打造成集装饰功能与美学欣赏于一体的迷你汉服特色文创产品，十分吸引眼球。

制作迷你汉服

近日，记者在孟津区麻屯镇文旅服务中心看到，这里的文化志愿者制作了十余件缩小版的汉服。他们把这些汉服“穿”在小型模特架上，打造成集装饰功能与美学欣赏于一体的迷你汉服特色文创产品，十分吸引眼球。

唐代的圆领袍常服、明代的交领短袄、宋代的直领对襟褙子、魏晋时期的平袖襦裙、秦汉时期的曲裙深衣……仔细观察这些汉服文创产品，不难发现制作者在细节处理上非常考究。麻屯镇文旅服务中心主任韩林芳说，为了最大程度复原不同历史时期的汉服形制，她和小伙伴们查阅了大量史书、考古资料，制作出的每件汉服都有出土文物作为原型。

“其中一部分汉服的布料，是我们利用传统染色工艺自制的，这样才能让汉服的质感、颜色等与历史原物达到统一，更好地体现其历史和文化内涵。”韩林芳说，她曾带队前往外地进修，学习蓝染、扎染、蜡染等非遗技艺，为制作迷你汉服打下了良好基础。

目前，韩林芳的迷你汉服制作团队有六七个成员，大部分是文旅服务中心的工作人员。起初，他们打算把汉服画出来，让人们了解中国传统服饰。后来，有人提议把汉服做成实物，于是他们开始着手制作。

从跟着网络短视频学习制作简易汉服，到查阅资料制作复原款迷你汉服；从在窗帘店、布艺店、丝绸店等搜集边角料，到购买原色布料自己加工染色……随着学习、研究的深入，大家对汉服的工艺、材料越来越考究。

目前，麻屯镇文旅服务中心设置了非遗传承展示馆，成立了“博琨传袭”有限公司，设立了“孟缬工纺”工作室。韩林芳说，希望通过“政府＋公司＋社会”运营方式，生产出能“将洛阳汉服、洛阳文化带回家”的系列文创产品，进一步传承弘扬中华优秀传统文化，走出一条“研学+艺术”“非遗+创新”的文旅融合发展之路。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 赖春蔚/文 记者 梅占国/图)