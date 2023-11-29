“穿汉服坐马车”是场沉浸式穿越

应天门前，一匹骏马，一辆马车，两名男子扮作护卫，一名女子扮成公主，先是“公主请上车”，再是“策马扬鞭去”……最近，一条由博主“神都洛小文”推送、配文“公主们从‘尔滨’回来拐到洛阳，穿汉服坐马车吧”的短视频挺火，短短几小时浏览过百万，2500多名网友转发评论点赞，一时间登上本地热榜。

应天门前，一匹骏马，一辆马车，两名男子扮作护卫，一名女子扮成公主，先是“公主请上车”，再是“策马扬鞭去”……最近，一条由博主“神都洛小文”推送、配文“公主们从‘尔滨’回来拐到洛阳，穿汉服坐马车吧”的短视频挺火，短短几小时浏览过百万，2500多名网友转发评论点赞，一时间登上本地热榜。

自去年以来，洛阳汉服凭实力火爆出圈，热度始终不减。为了做大做强“汉服体验”这一新业态，我市文旅部门、企业和行业从业者进行了不少探索，营造了丰富的体验场景，如穿着汉服去上班、去蹦迪、去滑雪等。要比热度，这次“穿汉服坐马车”出圈潜质不小。为何？不妨先看看网友们的跟评。比如，有小姐姐痴迷于英俊威武的护卫，纷纷感叹“妈耶，上马那一下帅呆了”；有外地人惊艳于这种新体验，纷纷感慨“玩出新高度了啊，这个怎么抵抗啊”；也有很多市民因为没见过这种阵仗，直呼“轮到洛洛让我感到陌生了”……大家之所以追捧，很大程度是因为其呈现了一种更浓郁的“穿越盛唐”氛围感。

一年多来，无数游客竞相来洛阳体验汉服，正是因为我们的古都气质与汉服很搭。穿上赓续千年的华美汉服，置身古色古香的唐风建筑，总让人思接千载、梦回盛唐。伴随着体验的深入，大家越来越期待更具象的穿越、更真切的沉浸，“穿汉服坐马车”恰恰满足了这种想象。回想千年前，在繁华的神都洛阳，从达官贵族到富家子弟，从江湖侠客到才子佳人，每日骑马、坐马车穿梭于闹市之间，是再常见不过的景象。能够穿上汉服、融入角色，体验一把这样的唐代人生活，恐怕很少有人不喜欢。

当然，也许有人说，在市区骑马、坐马车，多少会影响交通安全。这样的顾虑不无道理。出于保障城市交通和行人安全考虑，这项文旅新体验的确有待进一步完善和规范。不过，在洛阳竭力发展新文旅的今天，一切有益的创新探索都值得思考。我们需要做的是，如何在遵守相关法律法规前提下，集思广益、碰撞创意，或划定特定区域，或开辟合适空间，寻求“安全与发展”的最大公约数，共同助力这类深受年轻人欢迎的文旅新场景、新体验更好地拔节生长。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)