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乘风起势 奋进洛阳丨青年友好篇：俊彩星驰尽少年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:33

“银杏华裳 青春孟津”汉服婚礼秀

　　“加快建设青年友好型城市，更好吸引集聚青年群体。”

　　回顾2023年，洛阳城中涌现出更多年轻面孔，为千年古都赋予更多青春气息。

　　这一年，科技产业社区拔地而起，一大批青年在科研、生产一线攻坚，为产业发展贡献力量；

　　这一年，乡村振兴舞台焕发生机，以返乡创业青年为代表的新农人深入田间地头，为乡村带来发展新活力；

　　这一年，洛阳文旅文创融合成效凸显，外地青年纷纷来洛，换上汉服、走进景点，沉浸式感受古都之美；

　　…………

　　2023年，洛阳聚焦青年友好型城市建设，大力实施产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升五大工程，加快打造吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。

　　当青年与古都“撞个满怀”，千年古都焕发出新的生机与活力！

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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