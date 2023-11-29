乘风起势 奋进洛阳丨青年友好篇：俊彩星驰尽少年

“加快建设青年友好型城市，更好吸引集聚青年群体。”回顾2023年，洛阳城中涌现出更多年轻面孔，为千年古都赋予更多青春气息。

“银杏华裳 青春孟津”汉服婚礼秀

“加快建设青年友好型城市，更好吸引集聚青年群体。”

回顾2023年，洛阳城中涌现出更多年轻面孔，为千年古都赋予更多青春气息。

这一年，科技产业社区拔地而起，一大批青年在科研、生产一线攻坚，为产业发展贡献力量；

这一年，乡村振兴舞台焕发生机，以返乡创业青年为代表的新农人深入田间地头，为乡村带来发展新活力；

这一年，洛阳文旅文创融合成效凸显，外地青年纷纷来洛，换上汉服、走进景点，沉浸式感受古都之美；

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2023年，洛阳聚焦青年友好型城市建设，大力实施产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升五大工程，加快打造吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。

当青年与古都“撞个满怀”，千年古都焕发出新的生机与活力！