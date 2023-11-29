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老城区文旅局局长尚凤辉：助推老城文旅实现“网红”变长红
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:18

尚凤辉(右一)在洛邑古城安排工作(受访者供图)

　　2023年12月31日晚，“神都好Young！2024洛阳首届国风跨年盛会”在洛邑古城与青年相约，各路“神仙”在此相聚，传统与潮流元素交汇碰撞，带来一场异彩纷呈的狂欢派对。

　　该活动是老城区深入贯彻落实市委“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念的又一次生动实践。

　　近年来，老城区在该理念带动下，推动洛邑古城、汉服文化持续火爆出圈，这带给老城区文旅局局长尚凤辉诸多启发和指引。不久前，他获得全省“人民满意的公务员”称号。

　　“要瞄准消费主体，打造符合青年口味的特色文旅产品。”尚凤辉说，老城区紧扣“沉浸式演艺、汉服体验、剧本娱乐、亲子研学、电竞数娱、高端民宿”六大业态，及时抓住“汉服”这一产业风口，推动“汉服体验+洛邑古城”叠加赋能，不断推出契合年轻人喜好、符合年轻化消费的文旅产品。

　　如今，洛邑古城内，“白龙殿试”“梦唐阁”等大型角色扮演项目和“洛神赋”“楼兰谣”等沉浸式演出剧目深受青年群体喜爱，唐代新潭、宋代文峰塔等地标，灯狮画桥、香罗幔天、隋唐集市、文峰暮鼓等30余处互动场景都成了青年群体打卡的热门儿。“梦里隋唐，尽在洛邑”的口号在线上线下持续叫响。

　　“做优文旅服务需要全城联动，打好组合拳，才能守牢文旅风口。”尚凤辉说。近年来，老城区围绕游客的吃住行游购娱需求，下大力气对文旅产品进行提质升级，创新建立“政府+专家+协会”模式，成立汉服产业发展服务中心、汉服文化研究院和汉服文化协会。同时，老城区大力整治文旅市场，全面规范汉服妆造、跟拍、餐饮、住宿等市场秩序；积极响应游客呼声，开放洛邑古城夜场，协调公交集团配合运营；免费开放全区行政事业单位停车场，对外地游客轻微交通违法不予处罚，使游客体验感获得感不断提升。

　　让“流量”变“留量”，助推老城文旅实现“网红”变“长红”，是尚凤辉当下谋划的重点。

　　“要用好头部景区流量优势，实现一域带全城。”尚凤辉介绍，老城区围绕洛邑古城头部资源，先后发起“邑起穿越吧”洛邑古城全国汉服短视频大赛、CCTV《中国诗词大会第四季》擂主洛阳才女邓雅文邀请游客对诗歌等一系列活动，使洛邑古城抖音相关话题播放量超20亿，持续位居全国最受欢迎的汉服打卡地榜首。

　　“2024年，我们将持续加大汉服推介力度，用数字化赋能文旅产品，在全世界叫响老城文旅品牌。”尚凤辉介绍，当前，老城区文旅局正在筹备汉服进高校、进使馆等推介活动，常态化开展中原电影推介盛典活动等，推动以汉服为载体的洛阳文化走出去，同时吸引更多“一带一路”沿线美食、文化走进来，助力老城文旅持续繁荣。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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