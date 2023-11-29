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徐衣显到汝阳县调研主题教育开展及县城提质、特色产业、助民增收等工作并进行巡林
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:16

徐衣显到汝阳县调研主题教育开展及县城提质、特色产业、助民增收等工作并进行巡林
用好生态资源促进农文体旅融合发展
突出特色优势筑牢县域经济主导支撑　　

　　昨日，市长徐衣显到汝阳县调研主题教育开展及县城提质、特色产业、助民增收等工作，并进行巡林。他强调，要深入贯彻习近平生态文明思想，结合主题教育开展，用好生态资源优势，促进农文体旅融合发展，擦亮特色产业名片，推动县域经济“成高原”。

　　汝阳县城“三山环抱、两水润城”，城郊森林公园建设全面提速。徐衣显到瑞云山森林公园、凤凰山森林公园等处巡林，察看景观绿化提升、配套设施建设、服务功能完善等情况。他表示，要扎实践行“两山”理念，做活做优护绿、扩绿、用绿文章，厚植生态底色，增添绿色福祉，助推发展提质。冬春季节是森林防火关键期，徐衣显到驻防林区的森林消防队、综合应急救援大队，详细了解巡逻值守、火源管控、应急处置等情况，强调要按照“防灭一体化”要求，实施查险除患全流程管理，形成人防技防全闭环网络，压实巡查监管全覆盖责任，筑牢森林消防安全“防火墙”。

　　县城提质重在做实“里子”，提升民生品质。徐衣显深入城关镇桃园社区、县城社区体育公园、盛馨极限运动公园等处，深入了解老旧小区改造、邻里中心运营、体育公园建设等情况，强调要树立系统思维、市场意识，把建设和运营统筹起来，把普惠和便民结合起来，把公益性和市场化贯通起来，让群众的幸福生活可感可及可持续。

　　县域经济要突出特色主导产业，特色就是核心竞争力。徐衣显到杜康控股、杜康庄园等处，认真了解企业生产经营、安全生产、酒旅融合等工作，指出要深入挖掘杜康品牌文化，开发沉浸式体验产品，打造酒旅融合发展产业带。在中建材太阳能电池封装材料项目现场，徐衣显向企业负责人仔细了解项目建设等情况，希望企业抢抓新能源发展机遇，对接本土优质企业，嵌入风口产业链条，把绿色产业做大做强，培育新质生产力。

　　徐衣显还到悠然牧业奶牛养殖示范园考察规模养殖、产业带动、助农增收等情况，到陶营镇上坡村“体育小镇”、杜康玄武庄温泉酒店等，调研美丽乡村、乡里中心建设及民宿经济、地热开发等工作，强调要牢固树立富民导向，科学利用资源禀赋，制定专项扶持政策，不断优化种养品种、种植结构，不断延伸产业链条，千方百计拓宽农民增收渠道。

　　韩治群等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 郭飞飞)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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