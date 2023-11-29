洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“孝心男孩”赵德龙：“我会把爱心传递下去，做一个对社会有用的人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:32
2015年11月13日晚报相关报道（版面截图）

　　2015年8月底，患脑血栓10余年的赵汉坤的病情突然恶化，双腿僵直，无法正常行走，生活也无法自理。儿子赵德龙将他带到洛阳，一边上学，一边照顾他。2015年11月，晚报以《20岁“孝心男孩”带着父亲上大学》（详情《20岁“孝心男孩”带着父亲来洛阳上大学》）为题报道了赵德龙的感人事迹。

　　赵德龙说，照顾父亲虽然辛苦，但是与收获的幸福相比，辛苦是微不足道的。

　　2020年3月，赵汉坤因病离世。如今已成为工程师的赵德龙说：“我会把爱心传递下去，做一个对社会有用的人。”

　　牵挂患病父亲，他带着父亲来洛上学

　　赵德龙的老家在三门峡市灵宝市城关镇东关村，他是家里唯一的男孩。

　　2015年，20岁的赵德龙在河南科技大学读书。那时，他的两个姐姐已经嫁人，日子都过得紧巴巴的。他的妹妹在初中毕业后就外出打工了。他的母亲精神状况不太好，仅能照顾好自己的吃喝儿，管不了家里的事。他的父亲赵汉坤当年68岁，患脑血栓已有10余年。

　　当年8月底，赵汉坤的病情突然恶化。他住院期间，赵德龙一直陪在他身边。经过治疗，赵汉坤的病情虽然稳定了，但双腿僵直，无法正常行走，生活也无法自理。

　　9月中旬，返校后的赵德龙始终牵挂着家里的父亲。10月5日，他从村里借来一辆旧轮椅，推着父亲上了开往洛阳的火车。到洛阳后，他把父亲安顿到提前找好的出租屋里，把自己的东西也从宿舍里搬了过去，和父亲一起生活。

　　出租屋不大，里面只有一些简陋的家具。有课时，赵德龙会把父亲安排妥当后再赶到学校，一下课，他便急忙赶回出租屋；休息时，赵德龙就陪着父亲，给他按摩腿，扶着他在屋里走走，做些康复训练。他每天买菜做饭，尽力让父亲吃好。

　　他悉心照顾父亲，就像父亲当年照顾他一样

　　赵德龙说，3岁那年，他患上小儿麻痹症，两条腿都动不了。父亲在自行车后座旁挂了一个竹篓，把他放到竹篓里，每次外出都带上他。

　　“记得有一天，我爸骑车带着我去拆迁工地上捡钢筋，回家路上，他给我买了个肉夹馍。他在前面骑车，我在后面啃肉夹馍。”赵德龙说，从他记事起，父亲走到哪儿，他就跟到哪儿。

　　赵德龙14岁时，父亲带着他来洛阳做腿部矫正手术，花光了家里的积蓄。“现在我左腿走路还不太方便。”赵德龙说。

　　“以前我不能走的时候，我爸带我去看病；现在我爸病了，我不能抛下他。”当年接受采访时，赵德龙告诉记者，“来洛阳的第二天，我就推着我爸在校园里转了一圈，他可高兴了！”

　　有儿子陪在身边，赵汉坤的脸上挂满笑容：“他上高中时，三天不见，我就想他。现在好了，他一直陪着我，我心里咋能不高兴呢？”

　　父亲希望他考研，能够找个好工作

　　那时候，虽然父子相伴其乐融融，赵汉坤的心里却藏着一丝无奈和担忧。“要不是患病，我一个人在家没法过，才不想来这儿耽误孩儿学习。我希望他考研，能够找个好工作。”趁着赵德龙上厕所的工夫，老人悄悄对当年采访的记者说。话说到一半，老人哽咽了：“我让他把我送到养老院，他死活不同意。”

　　热爱古文的赵德龙曾在QQ空间里依照《陈情表》写了一篇日志，其中有这样一句话：“携父上学，是以学业不可废也，家父不可弃也。”

　　在得知赵德龙的情况后，河南科技大学材料科学与工程学院不仅为赵德龙申请了助学金，帮他办理了助学贷款，还送去了师生们资助他的2000元现金。后来，学校专门为赵德龙和他的父亲安排了爱心宿舍，为他们减轻了经济负担。

　　“老师和同学们给了我很大帮助，我和我爸都很感动。”赵德龙感激地说。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    为她点赞！公交车上救人的“长发美女”找到了
    为她点赞！公交车上救人的“长发美女”找到了
    为她点赞！公交车上救人的“长发美女”找到了
        近日，“洛健融媒”视频号发布了一段洛阳女子在公交车上救人的视频，视频中的“长发美女”上演了“教科书式...
  • ·3斤多的早产宝宝，满月后手术“修心”
  • ·天冷觉得膝盖发凉有办法缓解吗
  • ·餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳站迎来首列“复兴号”动车组列车...
  • 网友反映公园停车场对游客“选择性”...
  • 1月11日至13日，洛阳这些区域暂停供应...
  • 连霍高速龙潭沟大桥恢复通车
  • 洛阳市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应
  • 老旧小区改造、市政道路建设……今年...
  • 本月起，洛阳市区月最低工资标准上调...
  • 洛阳市发布第二届优秀企业家名单
  • 2023年12月洛阳网“百姓呼声”回复率9...
  • 老城区翠云峰体育公园建成投用【组图】
    		•
    百姓呼声
    古城路上跨关林火车站立交何时动工？
    北大街玄武门大街口公交候车处被植绿占
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    黄河岸普通鵟

    休闲

    摘星

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605