洛阳今明两天晴暖 下周将迎雨雪降温

今日洛阳晴天间多云，偏西风2级，气温0℃～12℃。

昨日，进入腊月。一进腊月就是年，腊八粥、腊八蒜、过小年、买年货，民俗里的腊月，充满了仪式感。

省气象台预计，今、明两天，我省依旧维持晴暖的天气格局。但需注意，在静稳天气和传输影响下，未来三天，全省大部分地区有轻度到中度霾，其中，北部、中东部有重度霾，请您注意做好防护。14日，新一轮冷空气来袭，受其影响，全省东北风4级到5级，阵风7级左右。15日到17日，全省将迎雨雪降温天气。

市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流与地面均压场的共同影响，天气晴好，风力较小，有不同程度的霾。从15日起，受冷空气影响，气温较前期有明显下降。15日至18日，多阴雨雪天气。

最近几天天气预报

今日

晴天间多云，偏西风2级，气温0℃～12℃。

明日

晴天到多云，偏西风2级夜里转西北风3级左右，气温1℃～13℃。

14日(周日)

多云，西北风转东北风3级～4级，气温1℃～8℃。

15日(周一)

多云转阴天，傍晚到夜里雨夹雪转小雪，气温-3℃～5℃。

16日(周二)

阴天有零星雨夹雪，气温-1℃～3℃。

17日(周三)

阴天有小雨或雨夹雪，气温-1℃～5℃。

18日(周四)

雨夹雪转小雪，气温0℃～4℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）