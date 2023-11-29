洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今明两天晴暖 下周将迎雨雪降温
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.01.12 08:14

　　昨日，进入腊月。一进腊月就是年，腊八粥、腊八蒜、过小年、买年货，民俗里的腊月，充满了仪式感。

　　省气象台预计，今、明两天，我省依旧维持晴暖的天气格局。但需注意，在静稳天气和传输影响下，未来三天，全省大部分地区有轻度到中度霾，其中，北部、中东部有重度霾，请您注意做好防护。14日，新一轮冷空气来袭，受其影响，全省东北风4级到5级，阵风7级左右。15日到17日，全省将迎雨雪降温天气。

　　市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流与地面均压场的共同影响，天气晴好，风力较小，有不同程度的霾。从15日起，受冷空气影响，气温较前期有明显下降。15日至18日，多阴雨雪天气。

　　最近几天天气预报

　　今日

　　晴天间多云，偏西风2级，气温0℃～12℃。

　　明日

　　晴天到多云，偏西风2级夜里转西北风3级左右，气温1℃～13℃。

　　14日(周日)

　　多云，西北风转东北风3级～4级，气温1℃～8℃。

　　15日(周一)

　　多云转阴天，傍晚到夜里雨夹雪转小雪，气温-3℃～5℃。

　　16日(周二)

　　阴天有零星雨夹雪，气温-1℃～3℃。

　　17日(周三)

　　阴天有小雨或雨夹雪，气温-1℃～5℃。

　　18日(周四)

　　雨夹雪转小雪，气温0℃～4℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    为她点赞！公交车上救人的“长发美女”找到了
    为她点赞！公交车上救人的“长发美女”找到了
    为她点赞！公交车上救人的“长发美女”找到了
        近日，“洛健融媒”视频号发布了一段洛阳女子在公交车上救人的视频，视频中的“长发美女”上演了“教科书式...
  • ·3斤多的早产宝宝，满月后手术“修心”
  • ·天冷觉得膝盖发凉有办法缓解吗
  • ·餐后血糖监测不能省 多管齐下控制更高效
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳站迎来首列“复兴号”动车组列车...
  • 网友反映公园停车场对游客“选择性”...
  • 1月11日至13日，洛阳这些区域暂停供应...
  • 连霍高速龙潭沟大桥恢复通车
  • 洛阳市启动重污染天气橙色(Ⅱ级)预警响应
  • 老旧小区改造、市政道路建设……今年...
  • 本月起，洛阳市区月最低工资标准上调...
  • 洛阳市发布第二届优秀企业家名单
  • 2023年12月洛阳网“百姓呼声”回复率9...
  • 老城区翠云峰体育公园建成投用【组图】
    		•
    百姓呼声
    古城路上跨关林火车站立交何时动工？
    北大街玄武门大街口公交候车处被植绿占
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    黄河岸普通鵟

    休闲

    摘星

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605