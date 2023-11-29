连霍高速龙潭沟大桥恢复通车

11日，记者从新安县获悉，连霍高速公路洛阳新安段K724-K717南幅三门峡至洛阳方向(龙潭沟大桥)大小车道分离路段施工结束，目前已恢复通车。

11日，记者从新安县获悉，连霍高速公路洛阳新安段K724-K717南幅三门峡至洛阳方向(龙潭沟大桥)大小车道分离路段施工结束，目前已恢复通车。

据了解，此前，因该路段大车道封闭施工，影响车辆通行。此次恢复通车后，连霍高速新安收费站上站向洛阳、郑州方向匝道开放，过往车辆不必再绕行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）