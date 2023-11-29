连霍高速龙潭沟大桥恢复通车

11日，记者从新安县获悉，连霍高速公路洛阳新安段K724-K717南幅三门峡至洛阳方向(龙潭沟大桥)大小车道分离路段施工结束，目前已恢复通车。
11日，记者从新安县获悉，连霍高速公路洛阳新安段K724-K717南幅三门峡至洛阳方向(龙潭沟大桥)大小车道分离路段施工结束，目前已恢复通车。
11日，记者从新安县获悉，连霍高速公路洛阳新安段K724-K717南幅三门峡至洛阳方向(龙潭沟大桥)大小车道分离路段施工结束，目前已恢复通车。
据了解，此前，因该路段大车道封闭施工，影响车辆通行。此次恢复通车后，连霍高速新安收费站上站向洛阳、郑州方向匝道开放，过往车辆不必再绕行。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605