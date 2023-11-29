注意保暖！下周洛阳将迎雨雪降温天气

今天进入农历十二月，也就是民间俗称的腊月。一进腊月就是年，腊八粥、腊八蒜、过小年、买年货，民俗里的腊月，充满了仪式感。

今天进入农历十二月，也就是民间俗称的腊月。一进腊月就是年，腊八粥、腊八蒜、过小年、买年货，民俗里的腊月，充满了仪式感。

河南省气象台预计，明后两天河南省依旧维持晴暖的天气格局。但需注意，在静稳天气和传输影响下，未来三天，全省大部有轻到中度霾，其中，河南省北部、中东部有重度霾，注意做好防护。同时，今天夜里到明天上午，河南省东部、西南部部分县市有浓雾，局部强浓雾，出行注意安全。本周日新一轮冷空气来袭！受其影响，14日全省东北风4到5级，阵风7级左右。15日到17日，全省将迎雨雪降温天气。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，短期内受高空西北气流与地面均压场的共同影响，天气晴好，风力较小，有不同程度的霾，14日至15日受冷空气影响，气温较前期有明显下降；15日至18日多阴雨雪天气。具体预报如下：

12日(周五)：晴天间多云，偏西风2级，气温0℃～12℃。

13日(周六)：晴天到多云，偏西风2级夜里转西北风3级左右，气温1℃～13℃。

14日(周日)：多云，西北风转东北风3～4级，气温1℃～8℃。

15日(周一)：多云转阴天，傍晚到夜里雨夹雪转小雪，气温-3℃～5℃。

16日(周二)：阴天有零星雨夹雪，气温-1℃～3℃。

17日(周三)：阴天有小雨或雨夹雪，气温-1℃～5℃。

18日(周四)：雨夹雪转小雪，气温0℃～4℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）