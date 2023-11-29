洛阳市发布第二届优秀企业家名单

11日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市第二届优秀企业家名单正式出炉，全市40位企业家榜上有名。 11日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市第二届优秀企业家名单正式出炉，全市40位企业家榜上有名。 本届评选由洛阳市工信局、发改委、科技局、人社局、商务局、文旅局、农业农村局、国资委、工商联等九部门共同组织开展，从全市产业范围内共评选出杰出贡献型、创新成长型两类优秀企业家。 经企业自主申报、县区及相关单位初审推荐、专家评选、网上公示等环节，最终中信重工机械股份有限公司总经理张志勇等10位企业家获评“杰出贡献型企业家”，普莱柯生物工程股份有限公司总经理胡伟等30位企业家获评“创新成长型企业家”。 洛阳市优秀企业家实行届期制，两年一届，洛阳市将为入选企业家颁发证书，每年组织1到2期免费脱产学习培训，并积极推荐其参加国家级、省级评选。聚焦企业家队伍建设，去年以来，洛阳持续推进“企业家素质提升工程”，成功举办上海交大洛阳市新生代企业家高级培训班、全市企业资本运营培训班、“产业新生、数智未来”数字化转型发展论坛等活动，培训企业家550人次。后续全市将进一步弘扬、激发和保护企业家精神，持续营造尊重和激励企业家干事创业的社会氛围，鼓励推动广大企业家以更大的勇气和智慧投身企业改革发展，为全市经济社会发展作出新的更大贡献。 （洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 来瞻 王亦石 文/图）