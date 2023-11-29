央媒观洛 | 河南洛阳选派三批干部“取真经” 跟班探索“洛深”发展新路径

为借鉴发达地区改革创新精神与先进思路做法，洛阳市委于去年召开专题会议，研究选派干部分期分批到上海、广东、浙江等经济发达地区，紧密围绕风口产业，对标对表开展为期半年的跟班学习。自今年4月起，有先后三批干部，包括两批国企干部前往深圳实地锤炼，取得了丰硕的学习成果。截至目前，全部跟班学习干部共推动签约招商引资项目35个，落地16个，正在跟进线索90余个。

为借鉴发达地区改革创新精神与先进思路做法，洛阳市委于去年召开专题会议，研究选派干部分期分批到上海、广东、浙江等经济发达地区，紧密围绕风口产业，对标对表开展为期半年的跟班学习。自今年4月起，有先后三批干部，包括两批国企干部前往深圳实地锤炼，取得了丰硕的学习成果。截至目前，全部跟班学习干部共推动签约招商引资项目35个，落地16个，正在跟进线索90余个。

锐意进取谋发展，跟班学习见真章

“深圳是资本的高地、创新的高地、人才的高地。我们到深圳跟班学习，也是感受、融入、资源整合的过程，消化吸收深圳经验，敏锐捕捉市场机遇，充分利用一切形式精准推介洛阳，让深圳的人才和资本，做到不为洛阳所有，但可为洛阳所用。”作为洛阳市国企干部赴深圳跟班学习班临时党支部书记、洛阳国晟投资控股集团有限公司副总经理樊齐森表示。

一直以来，洛阳市委都把“跟班学习”作为加强干部队伍建设，推动产业高质量发展的重要抓手，在全市开展优秀年轻干部培养“六个一百”实施计划。聚焦以创新引领发展，结合产业发展、城市提质、乡村振兴三项重点工作，有计划地分期、分类选派优秀年轻的处级、科级干部到上海、广东、浙江等经济发达地区跟班学习。紧密围绕“三项重点工作”“四新一装备”等“风口产业”发展重点领域，干部们带着问题从洛阳出发，围绕“传递理念、代言推广、沟通协调、招商引资、调查研究”五项重点任务，对标对表开展跟班学习。

主动作为积跬步，跟寻良方至鹏城

“把先进企业的先进理念、创新之举带回洛阳，带回国有企业。”樊齐森说，将学“活”的思维、寻“破”的方法，看经济发达地区如何解放思想、敢闯敢试、大胆创新，用跟班锻炼成果乘势而上深化国企改革，主动作为着眼发展大局，为洛阳国有企业改革创新发展贡献力量。

深圳作为国际化前沿，承担先行示范使命，是洛水之滨鹏程万里的又一启程点。洛阳结合产业发展的实际需求，为跟班学习干部量身定制相关企业岗位，在企业中安排专门人员对干部进行“一对一”辅导。选派的国企干部被安排到平安集团、深投文化投资有限公司、鲲鹏一创有限公司、北航投资有限公司等跟班学习，更是深入调研华润集团、美的集团，通过借鉴市场化运营经验，不断探索企业合作新模式。今年5月，洛阳国企干部赴深圳跟班学习班临时党支部举办“走进华润”主题党日活动，前往作为“万亿级”的大型企业——华润集团，深入学习如何发挥国企作用、如何进行商业业态布局、如何运营文化体育场馆等成功经验。

“华润的经验是，在运营模式上，坚持政府引导、市场为主，通过多种模式充分吸引社会资本参与体育场馆的改造和运营；在利用效率上，承接各类文化、娱乐、展会等活动，提高空间利用率，打造复合型场馆。”新安经济技术开发区投资促进服务部副部长赵佳佳表示，对标深圳，除了定期承办赛事活动，洛阳如何提高体育场馆的利用率，实现保值增值，使体育场馆的功能多元化、商业化和产业化，这些问题也值得深入思考。

双向奔赴强动力，跟进发展谱新篇

“眼界更开阔，思想有触动，经验得积累，真正长了见识、学到了真本领。”谈及在深圳跟班学习三个月的心得体会，樊齐森深有感触地说，跟班学习是对自己能力素养的全面升级，受益匪浅。

今年9月，洛阳智慧岛(深圳)科技创新中心正式揭牌，这是洛阳市委、市政府在粤港澳大湾区开设的重要对外“窗口”，更是洛阳发展“飞地经济”的有益探索。

“‘飞地经济’可以畅通区域间人才、技术等资源要素流动，我们要利用好洛阳在深圳的新一代科创‘飞地’运作平台，充分发挥其‘投资+孵化+招商’的抓手作用，做好产业孵化、招商引资、招才引智等重点工作。”第二批国企干部赴深圳跟班学习组临时党支部书记、洛阳国宏投资控股集团有限公司副总经理程云雷介绍，不少学员都将“飞地经济”作为跟班学习的重要内容。

在深圳紫荆湾私募股权投资基金管理有限公司跟班学习的洛阳城市发展投资集团有限公司成本技术部副经理刘瞻恒说：“我的跟班学习企业也是洛阳‘飞地’的驻场运营商，一些计划来洛的项目，可以先在‘飞地’进行成果转化，成熟之后再到洛阳生产，实现孵化在深圳、产业在洛阳，研发在深圳、转化在洛阳。”沉浸式跟班学习显著推动了洛阳干部思想上的转型升级，助力锻造了洛阳国企高素质干部队伍，实现洛深双向奔赴、优势互补，再创新高，为共建共创高质量发展新路径提供了坚实有力的人才基础与强劲有力的先行经验。④