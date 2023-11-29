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老旧小区改造、市政道路建设……今年洛阳住建领域这些民生工程值得关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.11 17:41

　　实施老旧小区改造项目143个、开工建设滨河南路下穿天街工程……11日，记者从洛阳市住建局获悉，2024年，全市住建领域将以改造“里子”、提升功能为重点，聚焦解决人民群众“急难愁盼”问题，谋划实施多项民生领域重点工程。

　　老旧小区改造方面：实施改造项目143个，涉及26833户，其中宜阳县1个，伊川县11个，汝阳县8个，洛宁县4个，栾川县2，嵩县14个，偃师区9个，孟津区6个，涧西区49个，西工区24个，瀍河区11个，洛龙区4个。同时将确保2000年年底前建成的老旧小区全部改造完成，老旧小区实现物业全覆盖，老旧小区加装电梯实现“应装尽装，能装尽装”。

　　市政道路建设方面：全年计划开工建设开元大道西延、滨河南路下穿天街、龙丰路等工程，并对定鼎门街(开元大道至关林路)、龙门大道(建春门大街至滨河南路)、凯旋路(定鼎路至王城大道快速路)、启明南路(中州路至玄武门大街)、金谷园路(玄武门大街至唐宫路)、玄武门大街(解放路至金谷园路)、中州中路(定鼎路至黄梅路)、西苑路(武汉路至天津路)、长安路(中州西路至西苑路)等道路进行雨污分流及老旧污水管网改造。

　　市政微改造方面：紧盯行车难、停车难、新能源汽车充电难、“飞线”治理难四大堵点，对马路街等16条道路进行“微改造”；新建停车场35个、新增停车泊位6300个，增加新能源汽车充电桩7100个；强化城市公厕精细化管理，推进24小时开放公厕不少于100座。

　　城市更新方面：重点推进涧西区涧河沿岸片区、上海市场片区，西工区城市阳台片区、火车站金谷园片区，老城区金元故城片区，瀍河区金家街片区，洛龙区关林片区等7个重点片区城市更新。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图 通讯员 杨青 王玮)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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